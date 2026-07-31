Cable Color se afianza en la cima tecnológica tras triplicar su corona de velocidad otorgada por Ookla

En un entorno donde la transformación digital marca la pauta del desarrollo social y económico, Cable Color ha vuelto a demostrar la solidez de su infraestructura tecnológica. La compañía de telecomunicaciones más grande de Honduras ha sido reconocida por Ookla, referente global en análisis de rendimiento de redes, como la Red Fija Más Rápida de Honduras por tercer año consecutivo. Este prestigioso galardón se fundamenta en las mediciones independientes realizadas a través de Speedtest durante el primer semestre de 2026, evaluando la velocidad de descarga, carga y el rendimiento integral de la experiencia del usuario. La obtención sostenida de esta distinción técnica no es producto de la casualidad, sino el resultado directo de un plan estratégico enfocado en el fortalecimiento constante de las capacidades de conectividad. Al respecto, Jesús Torres, Gerente General de Cable Color Centroamérica, enfatizó que este logro refleja la visión de largo plazo y el compromiso indeclinable de la empresa con la innovación y la calidad del servicio, respaldado por un equipo técnico altamente capacitado y constantes inversiones en infraestructura.

El triunfo de la compañía no se limita al territorio nacional, ya que forma parte de una consolidación tecnológica que abarca a toda la región. Durante la misma ceremonia, Cable Color Guatemala celebró también su tercer reconocimiento consecutivo por parte de Ookla. A esto se sumaron los impresionantes resultados en El Salvador y Costa Rica, países que alcanzaron su cuarto galardón consecutivo, ratificando una hegemonía regional orientada a llevar conectividad de clase mundial a millones de hogares y empresas centroamericanas. Durante la entrega del reconocimiento, Pedro Direne, Director y Representante de Ookla, resaltó que la metodología de Speedtest permite evaluar el comportamiento real de las redes a través de las experiencias directas de los usuarios en el mercado. En ese sentido, destacó que premiar consecutivamente a Cable Color en Honduras y Guatemala confirma la capacidad técnica y la constancia de la empresa para sostener métricas de alto desempeño frente a la creciente demanda de ancho de banda.