Cable Color se afianza en la cima tecnológica tras triplicar su corona de velocidad otorgada por Ookla

En un entorno donde la transformación digital marca la pauta del desarrollo social y económico, Cable Color ha vuelto a demostrar la solidez de su infraestructura tecnológica. La compañía de telecomunicaciones más grande de Honduras ha sido reconocida por Ookla, referente global en análisis de rendimiento de redes, como la Red Fija Más Rápida de Honduras por tercer año consecutivo. Este prestigioso galardón se fundamenta en las mediciones independientes realizadas a través de Speedtest durante el primer semestre de 2026, evaluando la velocidad de descarga, carga y el rendimiento integral de la experiencia del usuario.
La obtención sostenida de esta distinción técnica no es producto de la casualidad, sino el resultado directo de un plan estratégico enfocado en el fortalecimiento constante de las capacidades de conectividad. Al respecto, Jesús Torres, Gerente General de Cable Color Centroamérica, enfatizó que este logro refleja la visión de largo plazo y el compromiso indeclinable de la empresa con la innovación y la calidad del servicio, respaldado por un equipo técnico altamente capacitado y constantes inversiones en infraestructura.
El triunfo de la compañía no se limita al territorio nacional, ya que forma parte de una consolidación tecnológica que abarca a toda la región. Durante la misma ceremonia, Cable Color Guatemala celebró también su tercer reconocimiento consecutivo por parte de Ookla. A esto se sumaron los impresionantes resultados en El Salvador y Costa Rica, países que alcanzaron su cuarto galardón consecutivo, ratificando una hegemonía regional orientada a llevar conectividad de clase mundial a millones de hogares y empresas centroamericanas.
Durante la entrega del reconocimiento, Pedro Direne, Director y Representante de Ookla, resaltó que la metodología de Speedtest permite evaluar el comportamiento real de las redes a través de las experiencias directas de los usuarios en el mercado. En ese sentido, destacó que premiar consecutivamente a Cable Color en Honduras y Guatemala confirma la capacidad técnica y la constancia de la empresa para sostener métricas de alto desempeño frente a la creciente demanda de ancho de banda.
Más allá de los indicadores técnicos, este hito simboliza el orgullo de la industria nacional al demostrar que una empresa netamente hondureña posee la solidez necesaria para competir bajo los más rigurosos estándares globales. Como señaló Carlos Tábora, Gerente General de Cable Color Guatemala, contar con redes sólidas es una responsabilidad clave para impulsar áreas neurálgicas como la educación, los negocios y la productividad empresarial en el contexto actual.
Con este nuevo hito, Cable Color reafirma su posición directriz dentro de la industria de las telecomunicaciones centroamericanas, proyectando un crecimiento continuo basado en tecnología de punta y excelencia operacional. De cara al futuro, la compañía mantiene su firme promesa de seguir transformando la forma en que las personas se comunican, trabajan y disfrutan del entretenimiento digital en toda la región.