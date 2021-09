Llega a Honduras U.S. Meat, la mejor carne de los Estados Unidos  

Tegucigalpa, Honduras.

Desde hace treinta años, la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos (USMEF, por sus siglas en inglés) representa a los mejores productores de ganado, empacadores, establecimientos de sacrificio (rastros), exportadoras, promotores y productores de granos, organizaciones rurales y de granjeros, así como empresas de la agroindustria de Estados Unidos.



Bajo el sello U.S. Meat, sus productos se comercializan en diferentes países alrededor del mundo y la marca es reconocida por su alta calidad. Y ahora, los hondureños pueden disfrutar de la mejor carne de los Estados Unidos que destaca por su suavidad, sabor, jugosidad, palatabilidad, color (cereza en el caso de la carne de res), consistencia, nutrición, frescura, certeza de inocuidad y calidad.



En la celebración del Bicentenario, U.S. Meat une su calidad y la tradición de la gastronomía hondureña al ser patrocinador del concurso Platillo Típico Bicentenario de Diario LA PRENSA y El Heraldo que iniciará el próximo 13 de septiembre.

Prepara tus platillos típicos favoritos del Bicentenario con las carnes U.S. Meat.



El éxito de los productos U.S. Meat se basa en lo siguiente:



• Se cumplen estrictas normas para seleccionar la mejor carne de res, cerdo y cordero.

• Los productos son empacados al alto vacío para mantener su frescura.

• Durante el manejo, los productos conservan la higiene gracias a una película plástica impermeable al oxígeno que los protege y evita el desarrollo de bacterias.

• Garantizan el mejor sabor gracias al marmoleo de su carne. Este permite que la grasa intramuscular se derrita y se mezcle con sus jugos, resaltando su sabor y garantizando la suavidad.

La carne de U.S. Meat cumple con los estándares de calidad y crianza, lo que asegura que el producto que se consume es altamente nutritivo.

La carne contiene: proteína de alto valor biológico que aporta grandes beneficios al cuerpo, incluye tiamina, vitamina B6 y B12, niacina, riboflavina, fósforo, zinc, potasio, hierro y magnesio. Provee energía, repara músculos, renueva células, mejora el metabolismo, aporta aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir y contiene ácidos grasos beneficios, entre otros.



Cadena de manejo



La calidad comienza con una esmerada crianza del animal desde antes de su nacimiento, esto incluye cuidado desde el vientre, dieta, pastado y engorde. Además, el sacrificio se realiza enfocado en preservar el bienestar animal para evitar, en la medida de lo posible, exponerlo a estrés o sufrimiento.



Las carnes de res, cordero y cerdo de los Estados Unidos son sometidas a una rigurosa inspección desde la producción en la granja, el sacrificio, el procesamiento, el empaque, el transporte y la conservación del producto para consumo humano.



La cadena de manejo sigue los rigurosos estándares de:



• Programa de aseguramiento de la calidad de la carne de cerdo (PQA PLUS)

• Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)

• Programa de aseguramiento de la calidad de la carne de res americana (BQA)



Sustentabilidad



La sustentabilidad y la calidad han sido parte de los objetivos fundamentales de U.S. Meat, por ello se han hecho las modificaciones necesarias para aumentar la sustentabilidad y disminuir los efectos negativos al medio ambiente.



Entre las prácticas que los productores de carnes rojas de los Estados Unidos han adoptado para manejar de mejor forma los recursos, sin que esto afecte la calidad de la carne y los demás productos que ofrecen, podemos mencionar que reciclan agua, usan el estiércol para fertilizar los campos donde se siembran los granos que alimentarán a los animales y de él producen biogás que también utilizan en las granjas, además siembran árboles en sus campos.



Algo que sin duda es de vital relevancia es la eliminación del maltrato animal de sus granjas ya que cualquier incidente de daño, maltrato o abuso se reporta de manera inmediata, pues es un acto inaceptable.



Ahora los hondureños podrán preparar sus platillos favoritos con U.S. Meat, un producto que además de ofrecer el mejor sabor, comparte tradición, confianza y la más alta calidad.