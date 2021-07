Italika y Tigo en alianza para apoyar a emprendedores hondureños  

San Pedro Sula, Honduras.

Italika, siendo una empresa líder en el mercado hondureño, dice presente y unen esfuerzos a través de una importante alianza con Tigo Honduras, empresa líder de telecomunicaciones del país, para apoyar a los usuarios de motocicletas que las utilizan como emprendimiento o medio de transporte. Dicha alianza surge con el fin de impulsar a las personas que desean emprender y adquirir más beneficios que impulsen su economía.



La alianza beneficiará de la siguiente forma: por la compra de una moto Italika seleccionada, se estará obsequiando un celular Tigo 4GLTE (Samsung A01 Core, Bold T5 Plus, o Samsung A02 con una Súper Recarga, internet de 8GB, WhatsApp Chat ilimitado y 300 minutos a USA). Los usuarios se podrán presentar en todas las tiendas Italika y Elektra a nivel nacional.



Uryela Cuadra, gerente de Mercadeo de Elektra e Italika, indicó: “Invitamos a todas las personas que desean adquirir una moto Italika para su negocio o uso personal que aprovechen esta oportunidad de poder movilizarse y mejor aún, llevarse un smartphone 4GLTE de Tigo incluido en su compra”.

Gracias a esta alianza, por la compra de una moto Italika seleccionada, se estará obsequiando un celular Tigo 4GLTE.

Los modelos de motocicletas que aplican son:



• FT150 TS: incluye Smartphone 4GLTE Bold T5 Plus

• FT150 GTS: incluye Smartphone 4GLTE Bold T5 Plus

• FT200 TS: incluye Smartphone 4GLTE Samsung A01 Core

• GTK 125: incluye Smartphone 4GLTE Bold T5 Plus

• Heavy Duty: incluye Smartphone 4GLTE Samsung A01 Core

• DM200 Sport: incluye Smartphone 4GLTE Samsung A01 Core

• 250z grafito: incluye Smartphone 4GLTE Samsung A02S

• Vort-x200: incluye Smartphone 4GLTE Samsung A02



Uryela Cuadra señaló que tienen la misión de “brindar acceso a nuestros clientes para tener un medio de transporte propio, que les permita ser más eficientes en sus actividades diarias de una forma cómoda y confiable; contamos con 60 centros de servicio Italika y 140 agencias de repuestos a nivel nacional”.



Laura Zelaya, directora de Marketing Tigo, indicó: “Estamos muy contentos de realizar alianzas con marcas que se suman a nuestro propósito de mejorar vidas y desarrollar comunidades, en especial este 2021 que celebramos 25 años conectando a Honduras”.



Como empresa líder en telecomunicaciones, destacó, “sabemos que en la actualidad las personas pasan más tiempo conectadas desde su smartphone para sus diferentes actividades diarias como teletrabajo, teleeducación y redes sociales, utilizando diferentes aplicaciones. Les invitamos a participar de esta promoción donde tendrán la oportunidad de formar parte de Tigo, adquiriendo su smartphone 4GLTE en la red 4G LTE más grande y confiable del país”.

Italika brinda acceso a los clientes para que adquieran un medio de transporte propio, que les permita ser más eficientes en sus actividades diarias de una forma cómoda y confiable.



Este mes de julio, Italika y Elektra están promocionando su campaña Festival de Crédito con Banco Azteca, que contará con promociones en motocicletas y múltiples beneficios de crédito:



• Autorización en 30 minutos

• 3 años plazo

• Sin aval

• Sin cobro de comisiones

• Tasas preferenciales



“Al obtener su motocicleta en Italika le incluye: casco, matricula por un año, 3 mantenimientos, entrega de placa en 20 días hábiles, garantía de 2 años o 20,000 KM y financiamiento disponible hasta 3 años plazo con Banco Azteca”, puntualizó Cuadra.



Acerca de Italika



Italika es una marca registrada dedicada a ensamblar en México y comercializar vehículos de 2 ruedas en Honduras, México, Guatemala y Panamá. En nuestro país Italika se comercializa a través de las 41 tiendas Elektra y 28 Distribuidores Italika autorizados, ubicadas a nivel nacional; además Italika brinda respaldo a partir de la compra en 60 (CESIT) Centros de Servicio Italika autorizados y 140 distribuidores de repuestos autorizados.