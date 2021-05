El boleto de los 500 millones de dólares

San Pedro Sula, Honduras.

El boleto ganador de los 500 millones de dólares que sortea el Mega Millones de Estados Unidos podría estar en Honduras, así lo afirma el sitio web theLotter.com, el único portal en el mundo que cuenta con autorización para vender billetes de lotería oficiales a extranjeros a través de un servicio de mensajería certificado.



Esta semana el gran sorteo norteamericano entrega un gran acumulado que motiva a cientos de hondureños a adquirir sus tiquetes en theLotter, pues quien acierte, se llevaría a casa un pozo equivalente a 12 mil millones de lempiras en una sola noche.



“Son tantos los billetes de lotería vendidos en Honduras, que el tiquete ganador bien podría encontrarse virtualmente en manos de alguien en el país”, afirma Andrés Fernández, vocero de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega: “Nuestros usuarios tienen la total garantía de que pondremos el boleto legítimo en sus manos en caso de ganar, pues ya lo hemos hecho con clientes de Panamá, México, El Salvador, Colombia, Ecuador y Costa Rica, quienes se han llevado premios millonarios usando el servicio de nuestro portal”.



Fernández destaca que “Honduras es uno de los mercados de mayor crecimiento en los últimos años reportando compras de miles de boletos para el Mega Millones, por lo que no sería extraño si un hondureño gana el enorme premio del mayor sorteo del mundo”.



Popular en Honduras



Hace tres años cuando el Mega Millones alcanzó un acumulado de 1,537 millones de dólares fueron miles las personas de todo el mundo, incluido Honduras, que buscaron en internet alguien que facilitara la compra de tiquetes en Estados Unidos.



Fue entonces que theLotter.com apareció primero en los resultados de búsqueda, recibiendo una cantidad sin precedentes de usuarios que quisieron probar su servicio de mensajería certificada para adquirir boletos de lotería en línea, y en lo sucesivo, el portal ha ganado reconocimiento en el país sumando clientes satisfechos cada vez que los sorteos norteamericanos superan, como esta semana, la barrera de los $500 millones.



Así están participando desde Honduras



¿Por qué los premios de las loterías norteamericanas son tan altos?



Las loterías de Estados Unidos son de las pocas en el mundo que no tienen límite a la hora de acumularse, incrementándose según el número de boletos distribuidos tanto dentro como fuera del país. Es decir que, si nadie gana el acumulado y muchos participan, el premio crece sustancialmente entre un sorteo y otro. Es por esto por lo que actualmente el Mega Millones ha alcanzado los 500 millones de dólares y de no caer esta semana, se podría acumular hasta sobrepasar los $1,000 millones en tan solo unas semanas.



¿Qué ocurre si un hondureño gana?



Cuando un usuario acierta a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto oficial, y además le asigna un abogado también pagado por theLotter, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio. Es así como ya se cuentan por decenas los que han ganado en este portal y han viajado a recaudar el dinero en tierra norteamericana.



La garantía que tienen los clientes de que theLotter en efecto entrega los billetes oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos: Panamá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, México, Canadá, Rusia, Australia, Irak y España, entre otros.



Cabe aclarar que, por seguridad, theLotter no revela el nombre, ni el rostro del ganador, pues son conscientes del peligro que corre alguien en Latinoamérica al ganarse una suma tan grande de dinero.



¿Es legal en Estados Unidos?



Ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un ciudadano extranjero se gane la lotería pues el requisito para cobrar el premio es ser el portador del billete de papel. theLotter es el único sitio web en el mundo con licencia en la Unión Europea que le permite comprar boletos oficiales a nombre de usuarios de todo el planeta incluido Honduras y mensualmente adquiere miles de tiquetes legítimos que son escaneados y enviados digitalmente a los compradores, apenas unas horas luego de haber realizado la transacción.



Próximo sorteo



El próximo premio del Mega Millones por 500 millones de dólares se sorteará este viernes en la noche y cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos en theLotter.com sin salir de casa. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.



¿Cuánto vale participar por los 500 millones de dólares?



theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares ($5 por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no deduce ninguna comisión sobre el premio ganado.



Pago de Impuestos



Hay que tener presente que ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos, pero el acumulado es tan grande, que aún después de las deducciones de ley la suma a recibir es inmensa.



Quien gane el Mega Millones que está en juego a través de theLotter obtendría un aproximado de L8 mil millones ($346 millones) para gastarlos como quiera y es por esto que este portal es uno de los más visitados en Honduras por estos días, pues con la cantidad neta de dinero disponible el afortunado y su familia tendrán su situación económica resuelta por varias generaciones.



Términos: theLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/