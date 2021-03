BAC Credomatic presenta agencia inspirada en la era digital y la bioseguridad

San Pedro Sula, Honduras.

Bajo la filosofía “Cliente al Centro”, ejecutivos de BAC Credomatic presentaron una moderna agencia bancaria en el área financiera del Centro Comercial Century Business Square de San Pedro Sula, ubicado en el bulevar José Antonio Peraza, esquina opuesta al Hospital Mario Catarino Rivas.



Con un diseño moderno, la nueva agencia en Century Business Square cuenta con amplios espacios que facilitan el distanciamiento social y una espera cómoda para el cliente. Con un formato simple, ágil y digital, la nueva agencia de BAC Credomatic ofrece a sus clientes un concepto de atención que incluye un lobby electrónico, mesa digital y amplias estaciones de servicios que facilitan la interacción entre el asesor de BAC Credomatic y el cliente.



El personal de la agencia fue cuidadosamente seleccionado por su vocación de servicio, habilidades digitales y capacitado para enseñar a los clientes a autogestionar sus trámites bancarios.

Fabiola Güell, vicepresidente de Experiencia al Cliente y Canales de Servicio.



Fabiola Güell, vicepresidente de Experiencia al Cliente y Canales de Servicio, expresó: “La finalidad de las agencias centradas en el cliente es dejar de ser solo un espacio de transacciones para convertirse en una plataforma de relaciones con el propósito de escuchar y atender las necesidades de los clientes y promover el autoservicio”.

Por su parte, Carlos Handal, vicepresidente Banca de Empresa y Regional Zona Norte de BAC Credomatic, indicó: “En BAC Credomatic tenemos como prioridad poner a disposición de nuestros clientes lo último en tecnología innovadora y procesos simples que nos permitan continuar creciendo juntos”.

Con la apertura de su cuarta agencia de este modelo, Honduras se suma a las tendencias internacionales de innovación que caracterizan a BAC Credomatic, miembro del Grupo Aval de Colombia.

Servicios y productos que encontrarás en la Agencia Century:



- Transacciones en caja (depósitos, retiros, pagos)

- Transacciones en amplio lobby electrónico

- Apertura de cuentas ahorro y cheques

- Certificados de Depósitos a Plazo

- Tarjetas de Crédito

- Préstamos de Libranza

- Seguros

- Créditos de Casa Bac y Auto Bac

- Prestamos Pyme



No dejes de visitar la nueva agencia BAC Credomatic Century, ubicada en el segundo nivel del centro comercial, en horario de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm y sábados de 10:00 am a 3:00 pm.