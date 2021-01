Premio equivalente a L20 mil millones: así es como alguien en Honduras podría ganarlo

San Pedro Sula, Honduras.

Nadie en Honduras se queda indiferente ante la posibilidad de ganar a través de theLotter.com un premio de $850 millones que sortea el Mega Millones de Estados Unidos, y es por eso que desde Copán hasta Puerto Lempira, cientos están usando el servicio de mensajería certificada para compra de boletos de lotería de theLotter, pues se trata de la oportunidad única de obtener un acumulado equivalente a 20 mil millones de lempiras en una sola noche.



Y es que theLotter, un portal en internet que ofrece boletos legítimos de más de 50 loterías oficiales, es uno de los sitios más visitados en Honduras por estos días, pues los acumulados ofrecidos equivalen dos veces la fortuna de estrellas del fútbol de la talla de Messi o Ronaldo.



Pago de impuestos



Ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos, pero el acumulado es tan grande, que aún después de las deducciones de ley la suma a recibir es inmensa. Quien gane el Mega Millones que está en juego en theLotter obtendría un aproximado de L15 mil millones (US$ 628 millones) para gastarlos como quiera.



¿Cómo es posible que alguien en Honduras obtenga el tiquete ganador?



Cuando alguien ordena un boleto a través de theLotter.com, un representante de este famoso portal en internet adquiere a nombre del usuario el billete de lotería en un expendio legítimo en Estados Unidos y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al comprador, en caso de ser ganador. El boleto oficial es comprado según los números elegidos por el cliente, quien recibe a cambio una copia digital del mismo y la cual le sirve de garantía en caso de salir afortunado.



¿Qué ocurre si un hondureño gana?



Cuando un usuario gana a través de theLotter, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto oficial, y además le asigna un abogado también pagado por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio. Según Andrés Fernández, vocero de theLotter.com para el mercado hispano, en la actualidad se cuentan por cientos los hondureños han usado el servicio, lo que abre la posibilidad de que alguien en el país obtenga de manera virtual el billete ganador de 850 millones de dólares.



¿Se puede confiar en este sitio web?



El servicio de mensajería de theLotter lleva 18 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado a ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.



theLotter.com ha entregado 102 millones de dólares a más de 6 millones de usuarios de Panamá, El Salvador, Canadá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Rusia y Australia, entre los ganadores más relevantes se cuenta una jubilada panameña que cobró 30 millones de dólares, un iraquí que ganó $6 millones y un salvadoreño a quien le faltó un solo número para ganar 1,500 millones de dólares, y quien cobró un premio secundario de $1 millón.



¿Es legal en Estados Unidos?



Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un ciudadano extranjero cobre un premio de la lotería. El único requisito para reclamar el dinero es ser el portador del billete de papel que theLotter pone en manos del ganador, pues todo lo que el gobierno americano requiere es que se paguen los impuestos, y para ello no exigen un número de seguro social, ya que el dinero obtenido es producto de un sorteo, y no está relacionado con ningún trabajo que se haya realizado en tierras estadounidenses.



En cuanto a las leyes locales, theLotter.com aclara que no es un operador de lotería pues no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo, es únicamente un servicio de mensajería certificado y especializado en compra de billetes oficiales de más de 50 loterías de todo el planeta.



¿Se requiere visa americana?



En caso de que el ganador no tenga visa para viajar a los Estados Unidos hay que tener en cuenta que las loterías norteamericanas esperan hasta un año para que el usuario haga los trámites y cobre el premio. Además, el cliente puede transferir el boleto para que lo reclame un familiar que sí pueda trasladarse a los Estados Unidos.



Cuando se trata de premios menores a 200 mil dólares, theLotter.com deposita el dinero en la cuenta bancaria del ganador, donde quiera que se encuentre.



¿Cuánto vale participar por los 850 millones de dólares?



theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares (5 dólares por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no cobra ninguna comisión sobre el premio ganado.



Portafolio de ganadores



La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos: Panamá, Colombia, El Salvador, Canadá, Rusia, Australia y España, entre otros. En él, todos se muestran ocultos por una máscara, por el riesgo que conlleva revelar la identidad de quien ha ganado sumas millonarias de dinero.



Próximos grandes sorteos



El próximo premio del Mega Millones por 850 millones de dólares se sorteará este martes en la noche mientras que los $730 millones del Powerball se sortean el miércoles. Cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos en theLotter.com. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.



Formas de Pago



theLotter.com ofrece en Honduras alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Términos: theLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/

