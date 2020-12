Jubilarse con 8 mil millones de lempiras: Lotería los sortea y hondureños pueden participar

San Pedro Sula, Honduras.

Muchos hondureños esperan con ansia la llegada de diciembre pues significa el pago de su aguinaldo de Navidad y la oportunidad de comprar regalos, irse de vacaciones o cancelar deudas. Pero, ¿qué haría usted si recibiera 8 mil millones de lempiras de bonificación antes de las fiestas decembrinas?



Bien vale la pena preguntárselo, pues un hondureño podría ser el afortunado ganador de un premio de 330 millones de dólares que sortea el Mega Millones esta semana comprando los boletos a través de theLotter.com, pues se trata de la posibilidad de jubilarse con un premio que garantizaría el bienestar económico del ganador y su familia por varias generaciones.



En una sola noche un hondureño podría obtener el doble de lo que ganaron juntos Messi y Ronaldo en 2020



Con una plataforma 100% segura, theLotter es uno de los sitios más visitados por estos días en Honduras, garantizando la participación de quienes sueñan con adquirir una riqueza que los mejores jugadores de fútbol del mundo apenas logran acumular. Mientras que Messi devengó en 2020 un salario de 92 millones de dólares y a Ronaldo le pagaron 70 millones de dólares, si un hondureño gana el Mega Millones esta semana a través de theLotter, obtendría de la noche a la mañana el doble de los salarios de los dos futbolistas mejor pagados del planeta.



Es por esto que nadie se queda indiferente ante los grandes premios que se pueden obtener usando el servicio de mensajería de theLotter.com esta semana, pues se trata de la oportunidad única de convertirse en una de las personas más ricas del mundo.



¿Qué ocurre si un hondureño gana?



Cuando una persona gana la lotería, theLotter.com corre con todos los gastos para que viaje a reclamar el billete ganador y además le asigna un abogado, también pagado por la empresa, quien lo asesora en los trámites a la hora de cobrar el premio en las instalaciones de la lotería oficial.



Si debido a la situación actual el ganador no puede viajar de inmediato, las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario cobre el premio. Además, el cliente puede transferir el boleto para que lo reclame un familiar que sí pueda trasladarse a los Estados Unidos.



Cuando se trata de premios menores a 200 mil dólares, theLotter.com deposita el dinero en la cuenta bancaria del ganador, donde quiera que se encuentre.



¿Cómo funciona el servicio?



A través de una plataforma sencilla, el usuario elige sus números de la suerte para los 3 tiquetes y luego paga usando tarjetas de crédito Visa o Máster Card. Unas horas después de realizar la transacción, una copia del boleto original es visible en la cuenta del usuario en theLotter y este le sirve de garantía en caso de ganar. En la imagen, el cliente puede ver la hora y el lugar en que se compró el billete, también cuánto se pagó por él en el punto de venta oficial de la lotería.



theLotter cuenta además con una póliza de devolución del dinero si el usuario no está satisfecho con el servicio.



¿Cómo participar?

¿Quién respalda la compra?

theLotter.com cobra una comisión por el servicio de mensajería y le asegura la entrega del billete oficial al comprador en caso de ser ganador. Regulada en la Unión Europea, esta empresa opera hace 18 años y ha entregado más de 100 millones de dólares a más de 6 millones de ganadores de todo el mundo, entre los que se cuenta una panameña que ganó 30 millones de dólares sin haber pisado nunca Estados Unidos, y quien compró su tiquete a través de theLotter.com.



Pero ella no es la única. Un iraquí que vivía en Bagdad ganó a través de theLotter el acumulado de la lotería Oregon Megabucks en Estados Unidos equivalente a 6 millones de dólares. La noticia de un iraquí presentándose a reclamar un premio mayor de la lotería estadounidense fue reportado por reconocidos medios, incluidos NBC, CNN y el canal de noticias FOX, donde se menciona a theLotter.



Vea aquí el reportaje que CNN hizo sobre el iraquí que ganó a través de theLotter:

¿Cuánto vale participar por los $330 millones de dólares?



theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares (5 dólares por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no cobra ninguna comisión sobre el premio ganado.



Cuidado con el fraude



Existen cientos, si no miles de campañas fraudulentas en internet en las que se le hace creer a las personas que se han ganado la lotería con el fin de robar sus datos o pedir dinero para poder cobrar el premio mayor.



theLotter insiste en aclarar que, si usted no ha comprado un boleto de lotería en el sitio web, no existe ninguna posibilidad de que haya ganado. Por ello pide hacer caso omiso a mensajes o llamadas de gente inescrupulosa que se hace pasar por representantes de la empresa para engañar a personas incautas.



Cuando un agente de servicio al cliente llama para anunciar un premio, le brindará al usuario datos personales y del boleto que sólo el cliente puede conocer.



¿Es este servicio de mensajería legal?



Hay que tener en cuenta que las leyes norteamericanas son muy claras y ninguna prohíbe que un extranjero se gane la lotería. El único requisito es tener en sus manos el boleto ganador.



Cabe aclarar que theLotter.com no realiza sorteos propios ni paga los premios de su bolsillo por lo que no puede ser catalogado como un operador de lotería ni mucho menos un sitio web de apuestas.



Adicionalmente el servicio de mensajería de theLotter.com cuenta por decenas los usuarios que han resultado ganadores y sus historias se pueden apreciar en el portafolio de ganadores de theLotter.



Próximos grandes sorteos



El próximo premio del Mega Millones por 330 millones de dólares se sorteará este martes en la noche mientras que los 321 millones de dólares del Powerball se sortean el miércoles. Cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos en theLotter.com. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en Honduras alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Términos: theLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad.



Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/