Anepbh impulsa la calidad educativa en escuelas bilingües de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

La Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras (Anepbh) tiene como primer objetivo brindar a la sociedad de esta región del país una educación bilingüe de calidad.

La organización, que está conformada por 38 instituciones, busca siempre realizar su labor con altos estándares educativos.

Para lograr este objetivo, proporcionan al alumnado de las instituciones afiliadas las herramientas necesarias tanto académicas como morales, con principios, valores y amor por Honduras. De esta forma, contribuyen con la sociedad y la nación entregándoles profesionales con visión en Dios, la familia y la patria.

La asociación ofrece actividades deportivas para los alumnos de las instituciones bilingües.

Todas las escuelas miembros de la Anepbh son 100% bilingües, de hecho el 70% de las clases son impartidas en un segundo idioma.

La asociación cuenta, además, con instituciones que proporcionan la enseñanza de un tercer idioma.

Para apoyar el desarrollo de los alumnos la asociación ofrece actividades inter-escolares, tanto académicas, deportivas y culturales.

Las actividades académicas son fomentadas por la asociación para fortalecer el desarrollo integral de los alumnos.

Durante el año, se desarrollan los siguientes eventos: atletismo, encuentro juvenil, miniolimpiadas (área de preescolar), galería de arte, science fair, fútbol (primaria y secundaria), spelling bee, festival folklórico (primaria y secundaria).

También se realizan actividades como: volleyball (primaria y secundaria), oratoria, debate, ortografía, declamación y natación.

La asociación también promueve actividades formativas e informativas para padres de familia, como ser la escuela para padres, cuyo propósito es brindarles las herramientas necesarias para garantizar el bienestar de niños y adolescentes.

Uno de los requisitos más importantes para la asociación es el tiempo de funcionamiento de cada institución, es por ello que para poder ser miembro, las escuelas postulantes deben contar con al menos cinco años de funcionamiento, y poseer una serie de requerimientos específicos que les permitan formar parte.

Actualmente cuentan con 38 asociados, quienes cumplen un papel importante para el desarrollo de su plan para la zona noroccidental de Honduras. Estos son los institutos asociados:

1. Academia Americana

2. Academia Bilingüe Cristiana Canaan

3. Academia Bilingüe Shalom

4. Agape Christian Academy

5. Albert Einstein International School

6. Angel´s Bilingual School

7. Atlantic Bilingual School

8. Discovery School - El Progreso

9. Decroly Christian International School

10. El Buen Pastor Episcopal Bilingual School

11. Escuela Bilingüe Del Valle

12. Escuela Bilingüe Valle de Sula

13. Escuela Bilingüe Villas del Campo

14. Escuela Bilingüe Mundo Maya

15. Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine - La Lima

16. Escuela Internacional Sampedrana

17. Escuela Trilingüe San Juan Bautista

18. Eternity Christian School & Institute

19. EuropaSchule

20. Franciscan School

21. Fountain Of Light Christian Academy

22. Future Path Bilingual School & Institute

23. Great Commission Academy

24. Happy New Dawn Bilingual School & Institute

25. Journey Bilingual School

26. Kiddy Kat e Instituto Morazzanni

27. Liceo Bilingüe Centroamericano

28. Little Feet Elementary School - Big Step Institute

29. MountView Academy

30. New Generation Christian Academy

31. New Horizon School

32. Our Second Home & St Joseph Institute

33. Saint Michael's School

34. Saint Peter's Academy

35. Santa Maria del Valle

36. Seran School

37. The Lighthouse Christian Bilingual School

38. Western International School - Campus Santa Rosa de Copán



Para más información ingrese a anepbh.org o escríbales al correo electrónico info@anepbh.org. También puedes seguirlos en Facebook, Instagram o contactarlos vía WhatsApp.