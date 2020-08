Programa de Scott beneficiará a 40 mil personas en América Latina en 2020

Tegucigalpa, Honduras.

Como parte de su compromiso de desarrollar productos e iniciativas que impacten positivamente la vida de las personas, Scott, la marca de papel higiénico y toallitas de Kimberly-Clark, este año anuncia la expansión de su programa global de saneamiento “Baños Cambian Vidas” para Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú y Brasil.

Durante los últimos seis años, el programa ha cambiado significativamente la vida de más de 270 mil personas en la región, y ha mejorado el acceso a las condiciones de higiene necesarias para las comunidades latinoamericanas más vulnerables.

La falta de saneamiento básico afecta a miles de millones de personas en todo el mundo, y actualmente más de 80 millones de latinoamericanos carecen de acceso a un baño adecuado. En el mundo, ese número representa alrededor de 2 mil millones de personas.

En su sexta versión en Latinoamérica, el programa “Baños Cambian Vidas” trabajará con la ONG Water For People para entregar asistencia de impacto social en Bolivia, Perú, Guatemala, Nicaragua y Honduras. En el caso de Colombia, Ecuador y Brasil, se asociará con la ONG Plan International.

Este año, la compañía espera impactar a más de 40 mil personas a través del programa con activaciones locales que llevan baños, educación sobre higiene y acceso al agua potable a las comunidades locales más vulnerables. En Honduras, se beneficiarán a cinco comunidades en los Distritos de Chinda, El Negrito y San Antonio de Cortés.

Con este programa, Kimberly-Clark busca mejorar las condiciones de vida de las personas en sus comunidades.

Una alianza en pro de higiene digna

En 2019, “Baños Cambian Vidas” impactó a 48 comunidades, lo que benefició a más de 25.800 personas en la región. “La falta de saneamiento básico es uno de los principales problemas de desigualdad y salud hoy en día en todo el mundo.

“En Kimberly-Clark nuestra misión es mejorar la vida de las personas, por eso creemos que el acceso a baños adecuados no es un privilegio, sino un derecho, y estamos comprometidos a ayudar a las comunidades a mejorar sus condiciones de vida”, dijo Javier Corado, gerente de país para Kimberly-Clark en Honduras.

“La alianza estratégica de Kimberly-Clark con Water For People y su compromiso continuo para mejorar las condiciones de saneamiento e higiene para decenas de miles de personas en América Latina, es un trabajo profundamente importante ahora más que nunca. El acceso a saneamiento e higiene adecuados mantendrá a las comunidades vulnerables más seguras y, en última instancia, más sanas", dijo Eleanor Allen, CEO de Water For People. “Simplemente no podríamos estar más orgullosos de aliarnos con Kimberly-Clark para alcanzar a más personas este año”.

Actualmente, “Baños Cambian Vidas” está presente en 12 mercados a nivel mundial y ofrece programas de impacto social en 10 países. En América Latina, el programa se lanzó por primera vez en Bolivia en 2015 y desde entonces ha invertido más de USD $1.500.000 para contribuir y mejorar el acceso al saneamiento básico en la región.

Actualmente más de 80 millones de latinoamericanos carecen de acceso a un baño adecuado.

Acerca de Scott

Scott es una marca líder en papel higiénico en América Latina. Con productos dirigidos a toda la familia (Scott Rindemax, Scott Cuidado Completo, Scott Esencias, etc.) y toallitas, la marca Scott está presente en prácticamente todos los países de América Central y del Sur y el Caribe.

Actualmente, la marca Scott tiene un compromiso centrado en un futuro sostenible y ha lanzado productos ecológicos, que han obtenido reconocimiento y confirmado su lugar como líder de la industria.

Acerca de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NYSE: KMB) y sus marcas de confianza son una parte indispensable de la vida de las personas en más de 175 países. Impulsados por el ingenio, la creatividad y la comprensión de las necesidades más esenciales de las personas, crean productos que ayudan a las personas a experimentar más de lo que es importante para ellos.

Su cartera de marcas, incluidas Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, GoodNites, Intimus, Neve, Plenitud, Viva y WypAll, ocupan el puesto número 1 o número 2 en 80 países.

Utilizan prácticas sostenibles que apoyan un planeta saludable, construyen comunidades más fuertes y aseguran que su negocio prospere en las próximas décadas. Para mantenerse al día con las últimas noticias y aprender más sobre los 148 años de historia de innovación de la compañía, visite kimberly-clark.com o sígalos en Facebook o Twitter.