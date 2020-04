Banco de Occidente: te brindamos nuevas soluciones para tu bienestar y facilidad

San Pedro Sula, Honduras.

Conscientes de la afectación que nuestros clientes están enfrentando en sus ingresos personales y de negocios, por la pandemia de COVID-19, y de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Banco de Occidente les comunica:



Préstamos Personales y Vivienda



Los clientes podrán prescindir del pago de sus siguientes tres (3) cuotas, mismas que pasarán a ser parte del plan de pagos al final de su crédito. Lo anterior, será libre de interés moratorio u otro cargo por gestión.



Esta disposición se realizará de manera automática para nuestros clientes en este sector, por lo que no deben realizar ninguna gestión en nuestras oficinas o canales electrónicos.



Préstamos Bancocci Auto



Los clientes podrán prescindir del pago de sus siguientes dos (2) cuotas, mismas que pasarán a ser parte del plan de pagos al final de su crédito. Lo anterior, será libre de interés moratorio u otro cargo por gestión.



Esta disposición se realizará de manera automática para nuestros clientes en este sector, por lo que no deben realizar ninguna gestión en nuestras oficinas o canales electrónicos.



Préstamos de Pequeña y Mediana Empresa



(Entre ellos: Transporte, Turismo, Espectáculos, Restaurantes, Sector Agrícola, Otros)



Los clientes podrán prescindir del pago de sus siguientes tres (3) cuotas, mismas que pasarán a ser parte del plan de pagos al final de su crédito. Lo anterior, será libre de interés moratorio u otro cargo por gestión.



Esta disposición se realizará de manera automática para nuestros clientes en este sector, por lo que no deben realizar ninguna gestión en nuestras oficinas o canales electrónicos.



Préstamos Corporativos



Ofrecemos a nuestros clientes corporativos con algún tipo de afectación, solicitar su período de gracia por medio de sus Oficiales de Negocios, para que, en conjunto, busquemos la solución óptima que cubra sus necesidades.



Préstamos Redescontados con Fondos BANHPROVI



Los clientes podrán prescindir del pago de los siguientes meses: Marzo, Abril y Mayo del 2020, creando una ampliación de la vigencia de su crédito. Esta disposición se efectuará de manera automática por lo cual no se requiere una solicitud por parte del cliente.



Tarjetas de Crédito



A los clientes con Tarjeta(s) de Crédito, se les está prolongando la próxima fecha de pago por 2 meses automáticamente, sin necesidad de solicitarlo. Durante este período, no se les hará cobro por intereses de no pago de contado, ni cobros por membresías o rehabilitación de línea.



Por ejemplo, si una persona tiene su fecha de pago el primero de abril, ahora esta fecha de pago se corre hasta el primero de junio, donde se le calculará el pago mínimo y pago de contado en base a todo lo facturado durante este período.



Los clientes que quieran pagar su(s) tarjeta(s) antes de este período, pueden hacer sus pagos a través de Banca por Internet, Banca Móvil o en nuestras ventanillas.



Servicios de POS



A los clientes que cuenten con nuestro servicio de POS y que por Ia situación no alcance el consumo mínimo acordado en los contratos, no se les realizarán los cobros de renta ni del mínimo de facturación durante los siguientes tres (3) meses.



Si usted no desea acogerse a algunos de los beneficios anteriores, le solicitamos se avoque a nuestras agencias disponibles en los días y horarios establecidos por el Gobierno de Ia República, y/o utilice nuestros canales digitales.



Si su fecha de pago se encuentra dentro de los días de circulación limitada, usted contará con 15 días calendario a partir del fin de este período para ponerse al día con sus obligaciones, libre de cargos moratorios o cualquier otro recargo.



Las medidas anteriores sólo son aplicables a clientes que tienen sus pagos al día, pero en vista de la situación económica que sufre el país, Banco de Occidente siempre apoyando a los Hondureños, le informa que si tiene créditos en mora de hasta 90 días y no logran realizar su pago en estos momentos, nuestro compromiso es mantenerlo en el mismo nivel de mora en el que está actualmente, hasta el 30 de junio del 2020. A los clientes con mora mayor a 90 días, pueden abocarse a nuestras instalaciones para revisar su situación.



Cualquier duda o consulta puede realizarla por medio de

https://www.bancodeoccidente.hn/solicitud



Banco de Occidente siempre está para apoyar cuando más nos necesitan y queremos acompañarlos en estos momentos de crisis nacional. Confiando que, con Ia ayuda de Dios, pronto saldremos de esta difícil situación.



No olvide seguir todas las medidas de prevención dictadas por las autoridades para prevenir el contagio del COVID-19.



#QuédateEnCasa