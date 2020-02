Osman Chávez se gradúa del colegio y ahora sueña con ser abogado  

San Pedro Sula, Honduras.



Una historia digna de compartir. Osman Chávez tuvo una carrera destacada como futbolista profesional, pero tras su retiro decidió dar un paso importante, y fue la de regresar a las aulas de clases.

El exjugador hondureño se graduó de Bachillerato por madurez del Centro Politécnico del Norte en San Pedro Sula, el cual es respaldado por la UTH.

Osman Chávez es un claro ejemplo de superación. “Estoy agradecido con Dios porque no ha sido fácil, retomar el camino que una vez dejé por el fútbol que eran los estudios. Mi mamá y cada uno de mis hermanos siempre me aconsejaron eso, nosotros cometemos el error de enfocarnos en una sola cosa pudiendo hacer ambas al mismo tiempo", fueron sus primeras palabras.

Osman reconoció que fue un grave error el haberse conformado con ser futbolista profesional, cuando a la vez pudo haber estudiado.

"Hoy retomamos ese pasito, alguien me dijo una vez que no siempre vamos a ser futbolista, no siempre vamos a jugar fútbol, después de que termine la carrera con 35 o 37 años ¿qué vas a hacer?”, se pregunta.

Y enfatiza: “Por eso aquí estoy culminando un paso más, graduándome de esta etapa del colegio, ayer mismo me matriculé en la universidad, pienso aspirar a sacar Derecho, la vida es muy larga, la vida continúa, la experiencia ha sido maravillosa después de casi 12 años fuera del colegio, fuera de los estudios, una vez que entramos en la política vimos la necesidad de regresar y retomar ese camino. Estoy contento”.

Osman Chávez tiene interés en el área del Derecho y la Psicología.



¿Por qué dejó los estudios?

La carrera profesional de Osman Chávez como jugador inició en el Platense de Puerto Cortés. En ese entonces, el defensor central estaba en el colegio, pero un día todo cambió.

Allá por el 2007, Chávez fue contratado por el Motagua. Ahí todo comenzó a hacerse más difícil para él.

“Cuando me fui para Motagua ya fue difícil para mí terminar mi Bachillerato por el hecho de que ya me llaman a la Selección Nacional, habían viajes y estaba sacando Perito (Mercantil) en ese tiempo, pero ya no podía y lo dejé. Eso fue como en el 2007. Pasaron muchos años para volver, me costó al principio, pero valió la pena”, relata.

Hay que recordar que el catracho ahora está involucrado en el mundo de la política y se le consultó cómo hacía para trabajar y estudiar a la vez.

“Fue a distancia, los fines de semana, sabiendo que en el Congreso Nacional estábamos lunes, martes, miércoles y jueves, el fin de semana regresaba a la ciudad, lo más importante eran los estudios. Los sábados y domingo no estaba en el campo de fútbol, sino que con mis estudios. Supimos manejar las cosas”.

Osman Chávez aconseja a los futbolistas que estudien porque “es lo que nos va a servir toda la vida”.

Futuro abogado

Osman Chávez dió un paso importante en su vida el pasado 29 de noviembre del 2019, pero no se conforma con su título en Bachillerato.

Ahora va por más y confirma que se matriculó en UTH en donde saca el mayor provecho a su tiempo y habilidades, estudiando bajo el sistema 4x4 modalidad pionera con que cuenta esa institución educativa adaptándose al horario que maneja Chavez, el cual le permite estudiar y laborar de la mejor manera para cumplir su sueño de abogado y poder servir a la sociedad hondureña dese otro ángulo.

“Me gusta el área del Derecho, también la Psicología, pues he entendido que es un área que se necesita en el fútbol, trabajar esa mente del futbolista, de mantener los pies abajo, uno que alcanzó el éxito sabe que la clave es mantener la humildad. Son dos materias en las que me quiero enfocar. La Psicología es un área muy abandonada en el fútbol, me gustaría trabajar en ligas menores, en la Selección Nacional. Esperemos lograr esos dos objetivos”, explicó.

Por último, Chávez lanzó un consejo a todos los jugadores actuales del fútbol hondureño. “Estudien compañeros, es lo que nos va a servir toda la vida, no siempre vamos a ser futbolistas. El camino es el colegio y luego la universidad, para que podamos vivir toda una vida”, concluyó.







Colaboración: Redacción Diario Deportivo Diez