C&W Business a la vanguardia en conectividad corporativa con las mejores soluciones a sus clientes

Tegucigalpa, Honduras.

Consciente de que la digitalización de las empresas requiere la optimización de procesos directamente ligados a las conexiones seguras, ágiles y eficientes, la compañía de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas empresariales, C&W Business, empresa de Liberty LatinAmerica, presentó su más reciente solución SD-WAN.

Con SD-WAN los departamentos de TI pueden gestionar sus redes de forma confiable y segura. Estas pueden contar con una mayor flexibilidad para utilizar y combinar diferentes tipos de tecnologías de conectividad, tales como: banda ancha, LTE, Internet dedicado, incluso la integración de MPLS. A través del portal de gestión y supervisión, estas pueden generar informes personalizados.

La solución SD-WAN es un habilitador para la trasformación digital de las organizaciones, que incrementa la seguridad, productividad y rentabilidad en las operaciones, lo cual les permitirá ser más competitivas en el mercado.

"Estamos entusiasmados de proporcionar a las empresas opciones de conectividad inteligentes, dándoles control, visibilidad y conocimiento crítico sobre sus redes. Con el lanzamiento de SD-WAN, estamos estableciendo un nuevo estándar para los servicios de conectividad B2B en nuestra región", dijo Mario Marciano VP de B2B para Latam.

Explicó que para mantenerse competitivas en un entorno cada vez más global, las empresas necesitan conexiones seguras, ágiles y eficientes. SD-WAN les permite agregar sin problemas nuevas ubicaciones a sus redes, ejecutar actualizaciones de toda la red fácilmente y beneficiarse de la flexibilidad de enrutamiento, mientras utilizan diversos tipos de conectividad.

Esta solución integral, que incluye conectividad de diseño, seguridad, implementación, supervisión, notificaciones y soporte continuo, permite a las empresas ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Para Lorena Chavarría, Senior Marketing Manager Latam: “Nuestro cliente es quien ha marcado la pauta, diciéndonos lo que necesita para el crecimiento de sus empresas y de esta forma nos ha permitido crear nuevos productos y servicios, pensando en sus necesidades”.

Agregó que en el crecimiento y liderazgo de C&W Business han sido claves la expansión de la red, la innovación en los productos, la alta calidad de los servicios, el talento humano en la compañía y, por supuesto, el enfoque al cliente.

De acuerdo con el más reciente sondeo de Gartner, 64% de las compañías entrevistadas planean implementar SD-WAN (1). Los mayores beneficios que estas buscan son mayor disponibilidad, rendimiento, flexibilidad y agilidad en la red, que resultaría en menos o ninguna interrupción, y por lo tanto, en menores gastos.

Un estudio realizado por Versa Networks a una empresa del sector financiero que eligió SD-WAN para transformar su arquitectura, evidenció que obtuvo una reducción del 50% en los costos de mantenimientos y soporte (2). Adicionalmente tuvo una experiencia de voz y video mejorada, lo que se tradujo en mayor eficiencia sobre el uso de aplicaciones internas.

1. Investigación “Gartner’s Must-Have SD-WAN Research”, por Garner, Octubre. 2018

2. Caso de studio “Automating and Simplifying the WAN for Financial Services IT”, por Versa. 2017

