Concentrix expande sus operaciones en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El importante crecimiento que ha tenido Concentrix en los últimos meses en el país, ha impulsado a la empresa a realizar una remodelación completa de sus instalaciones, es decir, la adquisición de otro nivel para expandir sus operaciones en áreas sociales y de oficinas.

Próximamente la empresa líder mundial en la gestión del servicio tendrá una expansión programada de 400 plazas para profesionales de servicio al cliente, supervisores y gerentes de operaciones.

Siguiendo su cultura organizacional (“We are Fanatical about our clients and Staff”), se está reestructurando el edificio de la compañía ubicado en Altia, torre 2, nivel 3, para que los empleados tengan un lugar de trabajo con un concepto diferente al convencional.

La cafetería ofrece un servicio de alimentación que incluye menús saludables durante su jornada laboral.

En Concentrix los colaboradores ocupan un lugar prioritario, por lo que se construirán nuevas áreas sociales donde tendrán acceso a Netflix, juegos de mesa, videojuegos y una cafetería exclusiva, con un servicio de alimentación que incluirá menús saludables durante su jornada laboral.

Concentrix, subsidiaria propiedad de SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), es una empresa de tecnología especializada en la gestión del servicio al cliente y en el mejoramiento del desempeño de los negocios para algunas de las mejores marcas del mundo.

Área de capacitación.

Luego de completarse oficialmente la adquisición de Convergys, el pasado 05 de octubre de 2018, Concentrix se convirtió en el segundo proveedor de servicio al cliente más grande del mundo al aumentar su capacidad para brindar servicios de transformación aún mayores a sus clientes.

La nueva organización conjunta provee servicios en más de 70 idiomas desde aproximadamente 275 oficinas en más de 40 países a lo largo de 6 continentes.

Para más información sobre las plazas disponibles, contáctalos al 2580-2552 o escríbeles al WhatsApp 9454-5961. Los interesados también pueden ingresar su hoja de vida en friendsat.work.