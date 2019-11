Cómo elegir la cama ideal para lograr un sueño profundo

Para que nos levantemos relajados y en buena forma dependerá del material, la dureza y medida que debe poseer una cama.



En este mes, cuando muchas tiendas ofrecen descuentos y ofertas, aproveche a comprar la cama que le facilite un descanso más reparador y la postura que más le conviene para dormir mejor.



Los siguientes consejos le serán de gran ayuda para una buena elección.



El colchón: debe tener un grosor de 15 centímetros como mínimo y, en cuanto a lo largo, 10 centímetros más de su altura para no dormir encogido. Se recomienda entre 80 y 90 cm de ancho para una cama individual y entre 150-160 para una matrimonial.



La almohada juega un papel importante en la calidad del sueño, ya que cambiamos de posición entre 30 y 40 veces y es fundamental tener un soporte adecuado para el cuello.

Si su postura es dormir boca arriba, elija una almohada baja y blanda para asegurar que la columna cervical forme con la columna dorsal el mismo ángulo que al estar de pie.

Pero si su postura es de costado, la almohada debe ser grande y dura para mantener el cuello en el eje de la columna dorsal, asegurándose de que no caiga ni rote.



Aproveche este mes los grandes descuentos de tiendas como Diunsa, La Curacao, Jetstereo y La Mundial para la compra de artículos del hogar y electrodomésticos.



Garantía

A la hora de comprar una buena cama compare los años de garantía que ofrece cada fabricante de colchones. Tenga en cuenta que se trata de un gasto importante y de un artículo que debe durar al menos una década. El colchón conviene renovarlo cada 10 años.

Consejos de compra

Nunca compre un colchón sin probarlo. Cuando visite la tienda pruebe todas las posturas en las que usted duerme. Para saber si respeta la curvatura natural de su columna, acuéstese y pase la mano entre las lumbares y el colchón. Si su mano pasa sin problemas, es muy rígido; si no lo hace, es demasiado blando.

La almohada debe adaptarse al volumen de nuestra cabeza, la longitud del cuello y la anchura de los hombros. El relleno no debe ser ni demasiado blando ni excesivamente duro, debe tener la firmeza necesaria para evitar que la cabeza caiga hacia atrás. Las hay en gran variedad de rellenos sintéticos: látex, poliéster y espuma viscoelástica.

3 buena base

Para determinar si desea una base baja o alta para su cama, deberá revisar la altura de su colchón y su juego de dormitorio. Recuerde que no debe comprar una base demasiado alta para que no le resulte muy difícil subir o bajar. Tampoco compre una base demasiado baja para que su colchón no toque el piso. Hay bases de todo tipo de material.