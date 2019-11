6 complementos que embellecerán su casa

Lámparas, cuadros, cestas, cojines, manteles y velas son algunos complementos imprescindibles que aportan a cada rincón del hogar un ambiente confortable, elegante y vanguardista.

En este mes de noviembre, donde las tiendas promueven descuentos a lo grande, gracias al Black Friday, le mostramos algunos artículos que debe comprar para embellecer su hogar.

4 LÁMPARAS

Son objetos perfectos de decoración, que no solo nos prestan una utilidad (su iluminación), sino que brindan personalidad a los distintos espacios. Si desea crear un espacio íntimo, use lámparas suaves e iluminación tenue, pero si quiere un lugar más festivo, use luces de colores.