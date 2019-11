Cinco consejos para aprovechar el festival de ofertas del mes

Llegó la época ideal para comprar el artículo que necesita para suplir sus necesidades personales y las de su hogar.



Aproveche la temporada de descuentos y ofertas de locura que le ofrece el Black Month. Para estar preparados sobre qué comprar, cómo maximizar el valor de su dinero y cómo quedar satisfecho con la compra, es necesario considerar algunos consejos que le compartimos.

1 PLANIFIQUE LOS INGRESOS Y GASTOS

Para cubrir las compras del Black Month es necesario planificar los ingresos y los gastos. Según los expertos, no se puede gastar más de lo que no se tiene o no se recibirá en ingresos.