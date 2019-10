Proyecto Géminis, una aventura épica de acción

San Pedro Sula, Honduras.

Proyecto Géminis no es sólo una cinta de acción, es la película de acción por excelencia, una trinidad sin precedentes de espectáculo nunca antes visto, con una interpretación en el siguiente nivel y una incomparable inmersión del público.



En palabras de sus creadores, es una película que toma todos los componentes que la gente ama del género y los eleva a nuevas alturas insospechadas para ofrecer una experiencia cinematográfica única.



Ang Lee, su visionario director dos veces ganador del Oscar, afirma: “No hicimos simplemente algo bueno, más bien descubrimos algo, un concepto innovador en la realización cinematográfica. Dentro de 500 años, las personas mirarán hacia atrás y dirán, ‘Oh, durante los primeros 100 años [del cine] hicieron eso…’ las películas mudas, el sonido, el color. ¡Nosotros superamos todo! Ésta es otra dimensión”.



Un ámbito donde Will Smith no sólo interpreta al protagonista Henry Brogan, un asesino a sueldo retirado de 51 años; simultáneamente, a través de una tecnología revolucionaria, también da vida a Junior, el antagonista, una versión de 23 años de sí mismo, que se dedica a perseguir y combatir a su encarnación mayor por tres continentes, en emocionantes secuencias de acción que desafían cualquier cosa previa: un actor que interpreta a dos personajes conflictivos peleando mano a mano, en una experiencia cinematográfica singularmente novedosa.



Esta nueva dimensión es cortesía de Skydance, de Jerry Bruckheimer y David Ellison, arquitectos de algunas de las más grandes y exitosas películas de Hollywood en las pasadas cinco décadas, que ahora unen fuerzas para redefinir una vez más las posibilidades de lo que el público puede experimentar en la gran pantalla.



“Me siento muy orgulloso de Proyecto Géminis, del logro de Ang, Will y todo el equipo con esta asombrosa historia. Su capacidad artística y la increíble tecnología a la que tuvimos acceso se conjuntaron para crear una clase de película que verdaderamente debes ver para creer”, afirma Ellison.



Por su parte, Bruckheimer opina que su más reciente producción se describe simplemente como “una aventura de clase mundial, de un director de clase mundial y una estrella de cine de clase mundial”. Él se complace con su máximo concepto hasta ahora gracias a una excepcional historia original que destaca contra la actual marea de secuelas y superhéroes por su planteamiento inteligente y autónomo, así como su monumental escala que se debe ver en la gran pantalla.



“Este relato es una idea fabulosa, de verdad”, afirma Bruckheimer. “Ser perseguido por ti mismo. Y no sólo por ti mismo, sino por tu persona con toda la juventud y el poder…”



En Proyecto Géminis el perseguido es Henry, interpretado por Will Smith, de 51 años. ¿El perseguidor? Éste sería Junior, interpretado por un Will Smith de 23 años. No se trata de un doble ‘rejuvenecido’, es un nuevo humano totalmente digital, un ente que es un espejo virtual que no sólo interactúa, también combate contra su `yo’ mayor.



“Lo que hicimos nunca antes se realizó”, afirma Will Smith. “Cuando vi la primera prueba [que los cineastas crearon como una prueba de concepto], fue una experiencia espeluznante. Es decir, era yo. Y me veía como mi versión de 23 años perfecta, como si alguien hubiera quitado todas las deficiencias. Pensé, ‘¡Caramba!’ Cuando escuchas sobre esto parece una idea genial, ¿cierto? Pero cuando lo ves, es cinematográficamente asombroso. Cuando lo ves, se mete en tu interior. Es algo parecido a, ‘Oh, ¡esto es lo que significa clonación!’”.



De hecho, el aspecto de la clonación es crucial para Proyecto Géminis en dos niveles. En el primero, es la idea que impulsa el argumento. En el segundo, es incluso lo que hace factible la trama. La historia se centra en Henry, interpretado por Smith, un legendario asesino a sueldo del gobierno en el crepúsculo de su carrera, que es perseguido por sus numerosos trabajos. Cuando informa a sus manejadores que se retira del servicio activo, Henry empieza a ser acosado por el único asesino en el planeta con las habilidades para derrotarlo: un clon de 23 años de sí mismo, con órdenes de eliminarlo por cualquier medio posible.



Así comienza una aventura épica de acción que abarca todo el planeta, en locaciones tan diversas como la Savannah, Budapest y Cartagena, donde Henry y Junior se enzarzan en un intenso combate en una serie de escenas cada vez más emocionantes que implican persecuciones en motocicleta, terribles balaceras y una mortal confrontación final que los pondrá a prueba por igual.



Smith tiene, por supuesto, una vasta experiencia en cintas de acción, pero sus dos interpretaciones son impactantemente complejas, pues debajo de su exterior asesino, Junior se esfuerza por entender su verdadera identidad y a su vez Henry es atormentado por sus fantasmas.



No hay error posible: Smith, en colaboración con Ang Lee, acreditado como uno de los mejores directores de actores en la industria, produjo en Proyecto Géminis no sólo una, sino dos interpretaciones en la cúspide de una carrera que abarca los primeros lugares durante cuatro décadas y sigue adelante.



Aquí tenemos a dos personajes de tal profundidad, conmoción interna y agresión externa que el actor declara que no hubiera sido capaz de interpretarlos hasta ahora. Ciertamente nadie, excepto Smith, podría hacer justicia a los papeles que encarna. En palabras de Lee, son dos interpretaciones igual de explosivas y existenciales, “Siento que encontré a un nuevo Will Smith”.



Lo que hace la doble labor de Smith incluso más impactante es que en ningún momento tiene posibilidad de ocultarse. Y esto es justo lo que deseaban los cineastas. “Básicamente la película es tan cruda como se ve”, dice Guy Williams, Supervisor de WETA Digital.



“Optamos por una configuración extremadamente difícil pues eso nos daría los mejores resultados. Nuestro enfoque era que no deseábamos ocultar nada. No intentamos ‘escabullirnos’ con algo, quitamos las esquinas que pudieran restringir la libertad de filmación para facilitar los efectos visuales. Buscamos un monopolio completo, al 100% y nos comprometimos con un resultado riguroso. Debíamos hacerte creer [que había dos Will Smith en la pantalla al mismo tiempo] el 100% de la película”.



Veterano de la galardonada compañía neozelandesa que ha dado vida a una gran colección de icónicas creaciones digitales, los retos para Williams fueron a la vez técnicos y emotivos. Como Lee insistió en filmar a la máxima velocidad de 120 cuadros por segundo y en 4K nativa 3D, Proyecto Géminis es una película que equivale a un mago que hace un acto de desaparición sin un solo indicio de humo ni espejos. “Ésta es una analogía apropiada”, afirma Williams. “Esencialmente estamos desnudos en las escenas”.



Y después, por supuesto, debemos considerar el ‘factor Will Smith’. “Podemos hacer un T-rex convincente, pues nadie ha visto en realidad un T-rex”, explica Williams. “Es posible hacer el Planeta de Los Simios pues conocemos a los simios, pero no los hemos oído hablar, así que hay posibilidad de manipulación ahí. Pero cuando se trata de una persona eso es bastante más difícil. Y tampoco hablamos de cualquier persona. Se trata de Will Smith. Yo sé exactamente quién es Will. Todos sabemos exactamente quién es Will. Tenemos un buen conocimiento de él. Todos sabemos si esto funciona o no”.



Este octubre, la decisión de Lee de filmar a la vez con la velocidad de cuadros más alta posible y la experiencia 3D más inmersiva que se haya visto, en opinión del Supervisor Técnico Ben Gervais, “dará a los espectadores todo lo que Ang desea: inmersión, intimidad y urgencia, toda la emoción que deseas en una cinta de acción, pero en un nivel absolutamente nuevo”.



En Honduras, Proyecto Géminis se estrena el próximo jueves 10 de octubre en todas las salas de cine a nivel nacional.