Instale redes y conectividad de alto rendimiento  

San Pedro Sula, Honduras.



El mundo de los negocios no es una isla, así que si desea que su empresa sea competitiva, debe conectarla de manera confiable y segura.



Hoy en día, los consumidores no solo buscan información o realizan compras en internet, también usan aplicaciones y herramientas para almacenar información, crear contenidos e implementar soluciones empresariales que permiten mejorar los procesos de negocio.



Ya sea que busque una conexión segura de todos sus dispositivos y sitios, u ofrecer un servicio confiable de Wi-Fi para sus empleados, clientes y visitantes, C&W Business le ofrece las siguientes soluciones integrales.



Dedicated Internet Access (DIA)



El acceso a internet dedicado de C&W Business le permite obtener un acceso a Internet dedicado, de alta velocidad, seguro y confiable para conectar a sus empleados con los clientes, proveedores y “partners” en cualquier lugar.



El servicio de Internet cuenta con una capa adicional de seguridad para ayudar a defender su red contra el acceso no autorizado, permitiendo opciones de Firewall para ayudar a bloquear código malicioso, virus y otras intrusiones.



Así también, los Servicios de Seguridad Mejorados para identificar y responder a las amenazas que podrían perturbar las operaciones del negocio o causar pérdida de datos sensibles.



Managed WAN/LAN



Según el último Informe Anual de Seguridad Cibernética de Cisco, hasta el 70% de las fallas de red se deben a errores humanos.



Con la solución Managed Networking de C&W Business, puede cambiar este patrón para siempre y hacer que su red sea más confiable y segura. Para lograrlo, la empresa combina las mejores prácticas de la industria y usa herramientas de última generación y automatización para reducir significativamente el tiempo de inactividad.



A través de la administración de WAN/LAN, estará seguro de que cada router, switch y dispositivo, está correctamente configurado y conectado de forma segura. De esta manera, sus sistemas de misión crítica (que dependen en gran medida de su red) siempre estarán en línea.



Managed Wi-Fi



Managed Wi-Fi de C&W Business hace que la conectividad Wi-Fi sea sencilla, independientemente del tamaño y la complejidad de su red.



Conecte de forma segura cualquier tipo de dispositivo desde prácticamente cualquier lugar. Con C&W Business, tendrá la libertad de decidir quién puede acceder a qué datos y cómo se conectan los clientes y visitantes, mientras puede tener una total visibilidad de quién accede a cada uno de sus activos digitales.



Managed Wi-Fi Advanced



Para lograr una red Wi-Fi de alto rendimiento, debe atender temas como: capacidad, cobertura, seguridad, densidad y costos. Con Managed Wi-Fi Advanced de C&W Business puede establecer una conectividad Wi-Fi sencilla, independientemente del tamaño y la complejidad de su red, y extraer todo el valor de sus servicios Wi-Fi.



Usted obtendrá visibilidad completa del comportamiento de los clientes y los invitados, así como muchas otras analíticas y características de marketing de acuerdo a su audiencia, que le permitirán generar nuevos ingresos y ofrecer un rápido retorno de la inversión.



Para más información sobre redes y conectividad, no duce en consultarnos.