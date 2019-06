Tigo se une al Día Contra el Cyberbullying  

Tegucigalpa, Honduras.



El tercer viernes de junio se reconoce internacionalmente como el Día Contra el Ciberacoso o Cyberbullying, fecha que busca crear conciencia de la problemática que enfrentan los niños y jóvenes alrededor del mundo, sus consecuencias y cómo luchar contra ello.



Tigo Honduras, parte de Grupo Millicom, se unió a las iniciativas de este día publicando en su sitio web una serie de consejos para que las personas puedan lidiar con esta situación, invitando a los lectores a ser amables en el mundo digital para contrarrestar el cyberbullying.



Entre las recomendaciones presentadas por la empresa se encuentran las siguientes:



Consejos para víctimas de cyberbullying:



1. No respondas a la provocación, al no mostrar interés debilitas el poder del agresor.

2. No compartas tus contraseñas con tus amigos, de esta manera estás protegiendo tus cuentas en redes sociales.

3. Guarda las evidencias, es la mejor manera de probar que existe un acoso y éste debe de terminar.



Consejos contra el cyberbullying para padres de familia:



1. Enseña a tus hijos a ser amables no compartiendo contenido que haga sentir mal a uno de sus amigos o compañeros de escuela.

2. Habla con tus hijos sobre la seguridad en la red, conoce con quiénes se comunica y relaciona por Internet.

3. Si tu hijo es víctima de cyberbullying, refuerza en todo momento su autoestima, crea un ambiente de confianza, hazle saber que no está solo y sobre todo que no es su culpa.

Tigo capacitó a sus voluntarios en temas de seguridad infantil en línea.





Sumado a estos consejos, y como parte del programa Conéctate Segur@, impulsado por Grupo Millicom a nivel latinoamericano, Tigo impartió una capacitación a un grupo de voluntarios de la empresa.

El objetivo es que ellos puedan replicar estos conocimientos con niños, jóvenes y adultos para educarlos en temas de uso responsable de internet, las redes sociales y herramientas digitales para fomentar su aprovechamiento para fines educativos, creativos y de emprendimiento, y así formar ciudadanos digitales responsables.



Tigo Honduras contribuye diariamente al cierre de la brecha digital con la construcción de autopistas digitales que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades.



La empresa cuenta con un marco sólido de Responsabilidad Corporativa que acompaña al negocio y que le permite lograr un impacto positivo en diferentes comunidades, a través de sus tres pilares que promueven la protección infantil en línea, el empoderamiento de las mujeres a través del uso de la tecnología, y la contribución al desarrollo de las comunidades en las cuales Tigo opera.