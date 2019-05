Servicios en la nube, una solución tecnológica flexible e integral  

San Pedro Sula, Honduras.



Los servicios integrales en la nube son de vital importancia para las empresas porque les permite enfocar sus esfuerzos y recursos en desarrollar actividades que aportarán más a su negocio particular que en actividades de apoyo como el área de tecnología.



Muchas veces las empresas implementan una infraestructura computacional grande y compleja que frecuentemente no se alinea a los requerimientos de negocio y se convierte en un centro de gastos en lugar de un habilitador de nuevos negocios.



Pero, ¿qué son los servicios integrales en la nube? Estos son soluciones tecnológicas que tienen por objeto resolver una necesidad de negocio específica ya sean capacidades computacionales para implementar una aplicación o acceso a la aplicación misma desde las oficinas del cliente.



Cuando se habla de servicios integrales se incluyen otros servicios que complementan la solución completa, como ser: conectividad, monitoreo, seguridad, servicios de gestión (respaldos, soporte), entre otros.



Los clientes que requieren los servicios en la nube, buscan que su proveedor les ofrezca:

- Seguridad de información

- Capacidad computacional de alta disponibilidad

- Personal de apoyo capacitado

- Soporte técnico 24x7

- Conectividad



¿Para qué empresas está diseñado este servicio?



Considerando que los servicios integrales en la nube son flexibles, estos pueden ser aprovechados por empresas que:

- Cuentan con equipos computacionales muy viejos y deben renovar su infraestructura

- Buscan mejoras en la infraestructura para garantizar una alta disponibilidad de sus aplicaciones como ser sus sistemas financiero o ventas.

- Tienen ciclos de alta demanda donde requieren de capacidades computacionales por un tiempo estimado.

- Cuentan con poco personal y aprovecharán el apoyo que brinda el proveedor de servicios.

- Están en proceso de implementar una aplicación crítica y su equipo técnico interno no tiene todos los conocimientos para configurar toda la infraestructura requerida incluyendo seguridad, comunicaciones, bases de datos, entre otros.



Ventajas



Los servicios de Nube de TI que ofrece C&W Business Solutions entregan servicios IT en una nube privada de alta seguridad y disponibilidad incluyendo:

- Conectividad segura

- Centros de datos de alta disponibilidad

- Tecnología de punta

- Y servicios administrados de gestión computacional bajo un solo nivel de acuerdo de servicios – SLA 99.6%.

- Adicionalmente, la empresa cuenta con un staff de personal interno, no subcontratado, debidamente certificado para configurar los servicios contratados.



C&W Business nace de la fusión de dos empresas importantes de la región: Columbus Networks y Cable & Wireless Communications, ambas con una sólida oferta de servicios de conectividad, siendo Columbus el pionero en combinar la conectividad con productos y servicios administrados para las verticales de IT Solutions, Security, UCC.



Con los servicios de TI de C&W Business ahora tiene la oportunidad de ofrecer un nuevo estándar en servicios de TI: con un mayor desempeño y un tiempo de inactividad reducido. Ingrese aquí para más información.