Controle la diabetes con un estilo de vida saludable

San Pedro Sula, Honduras.

Una buena alimentación y la actividad física deben ser parte de un estilo de vida saludable de las personas que padecen diabetes. Si usted ha sido diagnosticado con esta enfermedad es importante que acuda con su médico de cabecera y un profesional en el área de nutrición.

“Esto con el fin de ayudarle a comer adecuadamente todos los grupos de alimentos y de esta manera junto con el médico lograr que pueda sobrellevar la enfermedad de manera exitosa “, señala la licenciada en nutrición Gabriela Alvarado Mejía.

De no hacerlo, advierte, “corre el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, retinopatia diabética, neuropatía diabética, amputaciones, insuficiencia renal, problemas en la piel, entre otros”.

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que normalmente consumimos.

Incluya todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas. Evite periodos prolongados de ayuno.

Alimentación

Para mejorar la condición del paciente, “la alimentación debe ser balanceada, frecuente, es decir, varias veces al día, evitando periodos prolongados de ayuno”. La nutricionista recomienda incluir todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas, ya que estos aunque sean saludables no deben ser consumidos en exceso.

Alvarado destaca la importancia de evitar azúcares simples como los postres, repostería, refrescos, entre otros, que solo aportan calorías vacías que no proporcionan ningún tipo de nutriente.

En el plato se deben incluir proteínas, carbohidratos complejos como el arroz, granos integrales, tortilla (siempre que sea la cantidad permitida por el nutricionista) e incluir grasas (buenas), como granos secos, aguacate y aceite de oliva, entre otros.

Gabriela Alvarado Mejía, licenciada en Nutrición.

Actividad física

Recomienda incluir la actividad física como un estilo de vida, con cambios permanentes y no momentáneos, “ya que le ayudará a mantener los niveles de azúcar más estables y evitar cualquier complicación a corto plazo”.

Además, la persona debe dormir bien, mantenerse activo, evitar el estrés, comer sano los siete días de la semana, llevar el tratamiento como lo indicó el médico y estar en constante monitoreo con su profesional de la nutrición y médico tratante.

Tipos de diabetes

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. La tipo 2 es la más común, “su causa es la obesidad o el sobrepeso, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada”, señala. Y sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. La diabetes gestacional es un tipo de nivel elevado de azúcar en la sangre que afecta a las mujeres embarazadas.

Prevención

- Mantener su nivel de glucosa en la sangre dentro de los límites deseados puede prevenir o retrasar los problemas de la diabetes. Su médico le dirá cuándo necesita medirse los niveles usando un medidor de glucosa en la sangre. También le enseñará a usar el medidor.



- Determine su nivel promedio de glucosa en la sangre. La prueba A1C revela el nivel promedio de glucosa en su sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Hágase esta prueba por lo menos dos veces al año. El resultado recomendado para la mayoría de personas con diabetes es menor de 7%.



- Tener una presión arterial normal le ayudará a prevenir el daño a los ojos, los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos. Mantenga su presión arterial lo más cerca posible a 120/70. Si padece de una enfermedad renal, pregunte a su médico cuál debe ser su presión arterial.



- Los niveles normales de colesterol y de grasa en la sangre le ayudarán a prevenir la enfermedad del corazón y los derrames cerebrales. Un plan de comidas, la actividad física y los medicamentos le pueden ayudar a llegar a sus niveles deseados de grasa en la sangre.



Clave 1

Aprenda sobre la diabetes. Usted es quien la controla día a día.



Clave 2

Conozca los factores clave de la diabetes. Controle el azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol.



Clave 3

Aprenda a vivir con la diabetes, cómo hacerle frente y cómo alimentarse bien y mantenerse activo.



Clave 4

Obtenga los cuidados médicos de rutina para mantenerse sano. Consulte sobre los exámenes que pueda necesitar.