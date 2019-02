Honduras Digital Challenge abre oportunidades fuera del país a destacados emprendedores  

San Pedro Sula, Honduras.

Los frutos que han dejado las ediciones anteriores del Honduras Digital Challenge son invaluables y de un tremendo éxito, sobre todo por catapultar a los emprendedores a triunfar fuera del país.



Dos de los emprendedores que participaron en el Honduras Digital Challenge llegaron a California, Estados Unidos, nada más y nada menos que a Silicon Valley, la capital del emprendimiento global, que alberga a las principales firmas de todo el planeta.



Ellos están participando en el Startup Grind 2019 donde hay seis etapas de contenido altamente educativo provisto por una lista de oradores de clase mundial, miles de empresarios e innovadores que buscan construir relaciones, horas de creación de redes impactantes y oportunidades de socios.



Fabio Madrid, fundador de Atlas Home, una herramienta digital para encontrar bienes inmuebles disponibles, así como Mauricio Talbott, fundador de Negocio Mejor, que ayuda a mipymes a administrar su contabilidad con software de bajo costo, viajaron a California junto a sus equipos a representar a Honduras.



El evento se esta desarrollando en California del 12 al 13 de febrero, donde se dan cita cientos de innovadores, quienes han desarrollado productos tecnológicos de diversas categorías.



De hecho, la iniciativa Negocio Mejor ya está clasificado dentro de las primeros 50 empresas de Top Grind en la Conferencia Global de Startup Grind 2019.



Esto llena de emoción y entusiasmo a las empresas que impulsan el Honduras Digital Challenge, una iniciativa del Banco Mundial (BM) y liderado en Honduras por Banco Atlántida.



Para Fabio Madrid, fundador de Atlas Home, el Global de Startup Grind 2019 no es una competencia, es un evento donde se correlaciona la comunidad emprendedora, empresas de gran capital, gente de Google, de Facebook, y hay oportunidad de ser acelerados dentro de una de ellas.



“Mi agradecimiento hacia el Banco Atlántida, el Hondural Digital Challenge y esperamos ser ejemplo para próximas generaciones”, dijo Madrid.



Asimismo, llamó a los jóvenes hondureños “a quitar de su mente el no se puede, sí se puede donde sea que se esté, solo debe poner las ganas de salir adelante”, concluyó.



En tanto, Mauricio Talbott apuntó que en Los Ángeles, California, ya tienen reuniones planificadas con inversionistas que se han interesado en su proyecto.



Con la herramienta empresarial Negocio Mejor impulsado por la iniciativa iTotalEnLinea.com empoderan a los jóvenes con la administración de negocios a través de una ERP, un sistema de información gerencial que integra y maneja muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción, así como llevar controles de inventarios de planillas y no solo vender.



Para Mauricio Thalbot, estar en Silicon Valley representa la oportunidad de aprovechar la coyuntura y poner nuestro proyecto en un país de primer mundo, es un reto, es un honor representar a Honduras.



Mauricio agradece al Honduras Digital Challenge afirmando que "pusieron mucha atención, aprendieron todo lo necesario, fuimos viendo las falencias que teníamos con las ideas, pero nos enseñaron a hablar, a presentarnos, a hacer contactos para madurar nuestra idea."