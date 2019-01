Xedex Antibacterial, limpieza profunda en el lavado de ropa  

Tegucigalpa, Honduras.



Xedex, marca líder de detergentes, anuncia su más reciente innovación: Xedex Antibacterial, el nuevo detergente en polvo lanzado en el mercado nacional por Unilever.



Xedex Antibacterial es la primera opción de limpieza de la ropa que combate las bacterias que, ya sea por el uso, por la reutilización, o por el contacto con animales u otros agentes de contaminación, se acumulan en las prendas de vestir.



Xedex, marca que siempre ha estado a la vanguardia de los cambios y necesidades de los consumidores, entendió que hoy en día los consumidores piden beneficios funcionales adicionales que sean relevantes y no se conforman con la limpieza básica que la mayoría de los detergentes puede ofrecer.



Todos sabemos que la higiene es una necesidad implícita en las personas, quienes día a día buscan productos que garanticen no solo la limpieza si no también que cumplan un rol desinfectante.



Al hablar de bacterias, raramente las asociamos con la ropa, sin embargo, es un problema que también afecta las prendas de vestir, ya sea usada o nueva, y es por eso que Xedex decide lanzar un producto que garantice el 99.9% de eliminación de bacterias de la ropa.





Presentaciones del nuevo detergente en polvo Xedex Antibacterial.

Xedex ofrece a sus consumidores un producto que garantiza una limpieza profunda, eliminando las manchas más difíciles, dejando la ropa con un delicioso aroma y lo más importante, libre de bacterias.



Alejandra Altamirano, gerente categoría Cuidado del Hogar Centroamérica, informó que según estudios realizados por la compañía, las bacterias se reproducen con mayor celeridad en ambientes húmedos y oscuros, razón por la cual, las prendas de vestir se exponen a la contaminación en las siguientes condiciones:



- Ropa nueva (manipulada por el fabricantes, vendedores y compradores)

- Ropa secada en sombra

- Al contacto con animales (mascotas)

- Ropa almacenada en el clóset por mucho tiempo

- Al contacto con el sudor humano (al hacer ejercicio, por ejemplo)

- Ropa expuesta a lugares contaminados (hospitales, gimnasios, exteriores) Cualquier circunstancia en que la ropa sea expuesta a la humedad y oscuridad



Las bacterias son microorganismos invisibles al ojo humano y usualmente son encontrados en los tejidos de la ropa, entre ellos, los siguientes: Enterococcus hirae, Escherichia culi, Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus aureus y Salmonella choleraesuis.



Dichos organismos pueden ser los causantes de diversos síntomas y enfermedades, como la Salmonelosis, sepsis, infecciones respiratorias, estomacales y de la piel, entre otras.



"Las bacterias en la ropa son un problema real que muchas personas no están conscientes de que existe, ni del daño que pueden ocasionar. Muchas bacterias pueden desarrollarse en la ropa de manera tan cotidiana que las pasamos por alto", enfatizó Altamirano.



Destacó que Xedex Antibacterial, detergente en polvo, ha sido microbiológicamente evaluado bajo protocolos estandarizados con el fin de comprobar su acción combativa, con resultados satisfactorios, ya que es capaz de eliminar el 99.99% de las bacterias en la ropa.



Modo de lavado y presentaciones Xedex Antibacterial, detergente en polvo, está disponible en presentaciones de bolsas de 125/250/500 gramos/ 1 Kilogramo/ 1,5 Kilogramos y 5 Kilogramos.



Las recomendaciones para el lavado perfecto son las siguientes:

Nivel de suciedad, lavado a mano, máquina normal Vide, taza 1 taza, ropa muy sucia 1 taza, 2 /2 tazas

1 taza= 200 ml



Para acción antibacterial, la ropa debe permanecer en contacto con el producto por lo menos una hora.