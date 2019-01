5 usos frecuentes del correo electrónico   

San Pedro Sula, Honduras.



¿Cuándo fue la última vez que utilizaste el correo electrónico? Seguro no hace mucho, ya que este canal de comunicación todavía es uno de los más utilizados, incluso por los millennials.



De hecho, esta generación es la población que más decisiones toman tras recibir un email, según un informe de Campaign Monitor, donde afirman que no solo lo utilizan para el envío y la recepción de información sino también para comprar o suscribirse a proyectos de su interés.



Los usos del correo electrónico son muchos, pero aquí hemos recopilado los más frecuentes:



1) Usar las redes sociales para comunicarte con tus amigos y familiares. Para crear una cuenta te solicitarán un correo electrónico, así que su uso es imprescindible, incluso como seguridad para restablecer la contraseña en el futuro.



2) Comunicarte con empresas para buscar soporte, como en el caso de Tigo Honduras, con quienes puedes comunicarte utilizando el correo electrónico agenciavirtual@tigo.com.hn para gestionar tus solicitudes.



3) Recibir ofertas de trabajo de algún portal que te permita enviar tu curriculum vitae y pedir un puesto de trabajo. Si ésta es una de tus metas para el nuevo año, el email será tu mejor aliado. Bonus track: crea una cuenta de correo electrónico profesional para causar una buena impresión.



4) Comprar o vender en línea. El correo es necesario para crear una cuenta en cualquier sitio web, incluyendo las tiendas online, donde puedes comprar o vender algún artículo en sitios como Amazon, Ebay o Mercado Libre.



5) Dar tu opinión sobre un negocio o un restaurante. ¿Eres de los que siempre te expresas? Necesitarás un correo para acceder a plataformas que te permiten calificar restaurantes y negocios de tu zona.



Y la lista no termina aquí. Sabemos que existen más ejemplos de uso del correo electrónico que te permiten estar siempre conectado.