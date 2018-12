¿Cómo prevenir el Zika durante el embarazo?  

San Pedro Sula, Honduras.



El Zika es un virus transmitido por la picadura de un zancudo hembra infectado del género Aedes aegypti, pero también puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección de una persona infectada a otra.



Una persona infectada (hombre o mujer) puede transmitir el virus del Zika a su pareja por vía sexual sin protección, incluso si no manifiesta síntomas, o si tuvo síntomas leves y estos desaparecieron, y hasta quizás no sepa que esté infectado con este virus.



Según estadísticas, 8 de cada 10 personas que adquieren Zika no presentan síntomas y si los tienen, estos son: sarpullido en la piel, fiebre no elevada, dolor de cabeza, conjuntivitis no purulenta (ojo rojo sin secreción) y dolor muscular y/o articular.



De acuerdo a nuevas investigaciones, el virus del Zika puede permanecer en el semen hasta 92 días, después de haber adquirido el virus, aunque no se hayan presentado síntomas.



De ahí la importancia de que, si está embarazada, use el condón durante todo el embarazo. Y si está planificando un embarazo, se recomienda esperar al menos 6 meses en el caso de los hombres y 2 meses en el caso de las mujeres, luego de haber adquirido la infección.



El virus también puede transmitirse de la madre embarazada al bebé a través de la placenta, lo que se conoce como Transmisión Vertical (madre-hijo). El bebé infectado puede desarrollar el Síndrome Congénito del Zika, que incluye la microcefalia.



La microcefalia es una malformación en la que los bebés nacen con la cabeza pequeña, por debajo de lo esperado para el sexo y la edad, lo que puede complicar su desarrollo.



Para asegurar la salud de la madre y la de su bebé, es importante asistir a todos los controles prenatales.



La salud del bebé lo vale todo, por eso debes protegerlo y cuidarlo del Zika utilizando condón durante todo el embarazo, para evitar daños en el bebé que pueden afectar su desarrollo.



Si tienes dudas sobre el Zika, Dengue, y Chikungunya o de los riesgos del Zika durante el embarazo, puedes escribir a Cuídate Bien, en donde se te brindará una asesoría online personalizada, confidencial y gratuita, por un equipo capacitado y con amplios conocimientos.