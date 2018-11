5 cosas que los millennials hacen mejor que todos   

San Pedro Sula, Honduras.



La generación Y o millennials, nacidos entre 1981 y 1993, son los que mejor dominan la tecnología, así que son ellos los que más aprovechan los beneficios que ésta les ofrece a sus vidas.



Gracias a dispositivos como los smartphones, estos jóvenes logran sacarle el mayor provecho a la tecnología en sus actividades diarias. ¿Se te hace familiar? Aquí te decimos en qué momentos…





2 Siempre conectados con el mundo

Los millenials nunca se desconectan. Con su celular en la mano, no hay momento del día en que no estén conectados a través de sus redes sociales o aplicaciones de mensajería. Incluso, con las marcas que siguen permanecen conectados a través de redes como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, chats o correos electrónicos. ¿Y si se quedan sin datos? No importa, para eso tienen aplicaciones como Tigo Shop para comprar saldo. ¡Qué envidia!