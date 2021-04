Educación digital es la gran apuesta en la era poscovid

Tegucigalpa.

Uno de los grandes desafíos para las empresas es contar con recursos humanos que tengan las competencias tecnológicas en una era altamente demandante y que marca el punto de partida del cambio con la cuarta revolución industrial, sobre todo, después de la pandemia del covid-19.

Se estima que para 2022 el 54% de la población mundial necesitará actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades para competir en el mundo laboral. Mientras que para el 2030, el 85% de los empleos que habrá no existen en la actualidad. Además las organizaciones serán en su mayoría tecnológicas y, por tanto, necesitarán pensar en cómo proteger su infraestructura y mano de obra, afirma un informe realizado por el Institute for the Future (IFTF).

Habilidades para obtener un empleo Las principales habilidades que buscan los reclutadores, según la consultora Insight Edtech, son idiomas, tecnología y programación, creatividad, originalidad e iniciativa, ética, pensamiento analítico e innovación, liderazgo e innovación, herramientas de Google, pensamiento crítico y análisis.

En ese sentido, las empresas y la academia se están encaminando hacia ese proceso de transformación. Para acelerarlo ha surgido el Commerce Mind Talent Accelerator, un ambicioso programa global de formación, desarrollo e inserción inclusiva de capital humano para el ecosistema digital.

Con esta iniciativa, más de 100 empresas e instituciones educativas se han fijado la meta de capacitar a más de 100,000 profesionales y jóvenes de Latinoamérica.

“Es una iniciativa colaborativa que vincula a las empresas y los nuevos talentos con una oferta académica de alto impacto en toda la región”, explica Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute.

En ella participan muchas cámaras de comercio de los países, escuelas de enseñanza, instituciones y asociaciones que están ligadas al tema de la economía digital. El programa ofrecerá también más de 20,000 becas a través de las empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones que se adhieran al programa.

Sin importar el tamaño o país donde se encuentre el emprendimiento, empresa, organización o institución educativa, puede adherirse al programa en el sitio web https://www.commercemind.education/.

Son más 30 cursos 100% online y tienen una duración promedio de seis meses.

La educación requiere mejoras y eso pasa por acelerar los procesos de aprendizaje en las nuevas habilidades. Este cambio promoverá un desarrollo socioeconómico inclusivo.

Los cambios

En los países en desarrollo, como Honduras, los desafíos en materia de aprendizaje y manejo de las nuevas tecnologías son aún mayores, ya que tienen problemas estructurales en educación y requieren mejor infraestructura para la red de banda ancha que mejore el acceso a internet.

Sin embargo, la mayoría de las empresas formales consideran que es importante apostar por la educación digital y combatir la brecha de talento, según el sector privado del país.

“Todavía hay una brecha importante en cuanto a tema digital en Honduras, especialmente en educación primaria. Sin embargo, existe una revolución tecnológica que está provocando priorizar este tema para que sea parte de una estructura educativa que pueda fortalecer los conocimientos de nuestros jóvenes”, explica Ramón Aguilar, presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología y Comunicaciones de Honduras (Asemtech) para la región norte.

Aguilar explica que la pandemia marcó un antes y un después en el tema de tecnología, por lo que el esquema cambió 180 grados en unos meses.

Esta hiperaceleración digital ha generado mayor demanda de mano de obra calificada. El eCommerce Institute afirma que el comercio electrónico y digitalización de las empresas creció en un año lo que se esperaba para los próximos tres a cinco años. Para seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento la única forma es “empoderando mentes que aceleran el desarrollo del ecosistema digital”.

En ese sentido, las empresas han tenido que correr a capacitar a sus empleados mediante compañías dedicadas a estas áreas.

La velocidad con la que la economía digital está incorporándose a la vida de las personas, generando una nueva demanda y obligando a las empresas y asociaciones a reconocer nuevas modalidades y mejores prácticas para responder a esta expectativa, exige de un ámbito idóneo que vincule, capacite y genere ese cambio de mentalidad tan necesaria.