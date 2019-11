Honduras debe avanzar más en el tema de capital humano”: Alejandro Trapé

Tegucigalpa.

El capital humano de un país se ha vuelto determinante para atraer inversión. Honduras a nivel de la región no ha logrado avanzar en el índice de Capital Humano 2019 elaborado por el Instituto de Competitividad ADEN.

De 18 países evaluados ocupa la posición décima quinta, con una calificación de 6.07, distante del primer lugar, que es Costa Rica con 8.40. Alejandro Trapé, director del Instituto de Competitividad de ADEN, conversó con D&N sobre la situación de Honduras en materia de

capital humano.

¿Cuál es la situación de Honduras en el índice de Capital Humano de América Latina?

En relación con las estimaciones que realizamos y en función de las variables que usamos, Honduras no ha tenido grandes avances en los últimos años. Las variables de educación están debilitadas, por lo tanto, también, en materia de capital humano, el resultado no es bueno y no ha mejorado sustancialmente. Honduras debe avanzar más en el tema de

capital humano.

¿Cuáles son los parámetros para evaluar el capital humano de una persona?

Con el nuevo enfoque involucra lo que se aprende en la universidad, lo que se aprende en el trabajo y la experiencia, que es lo que conforma el capital humano. Anteriormente para conocer el capital humano de una persona se le tomaba un examen para saber cuánto sabía de cada cosa.

¿Qué hizo Costa Rica para liderar el ranking latinoamericano?

Costa Rica ha realizado grandes avances en materia de educación, en materia de acceso a la tecnología y en materia de

estabilidad económica.

En su opinión, ¿cuál es el camino que debe recorrer Honduras para mejorar su posición en el índice?

Debe adaptar sus contenidos y planes de estudios de escuelas primarias, secundarias y universidades a las nuevas exigencias del sector privado y del gobierno, que son los potenciales empleadores de los universitarios, que tiene que ver más con las capacidades de saber hacer y no tanto con el contenido, ya que estos últimos, hoy en día, están en internet y memorizarlos tiene poco sentido.

¿Cuál es el perfil del recurso humano que demanda el mercado laboral moderno?

El mercado laboral está demandando el profesional que tenga flexibilidad para adaptarse, flexibilidad para emprender nuevos desafíos, o sea capacidad para moverse dentro de la estructura empresarial, también dentro de la estructura gubernamental si fuese contratado por

el gobierno.

Los empleos con mayor demanda en los últimos 10 años son los que están vinculados con el sector tecnológico, a la programación, al desarrollo de tecnología y de comunicaciones, que también serán los empleos del futuro y otros irán desapareciendo.

¿Qué sucede si la academia no incorpora la tecnología al proceso de aprendizaje?

Hoy en día una escuela o una universidad que no incorpora la tecnología se retrasa, la tecnología ha venido a potenciar la educación. Los jóvenes de 18 años todo lo manejan desde el teléfono móvil, desde la tablet o de la computadora, y eso es lo que está haciendo el sistema educativo para formar el recurso humano.