"La inclusión financiera es el mayor índice de desarrollo en la banca"

Tegucigalpa, Honduras.

Numerosos asistentes del sector financiero se dieron cita en el Hotel Intercontinental para conocer las propuestas tecnológicas de empresa del sector enfocadas al área de la banca y finanzas en el marco del Fintech Day que organizó la red de cajeros Banet de Honduras.

Dentro de los expositores destacó Julio Arévalo, director ejecutivo de la empresa Tecnología Transaccional, de nacionalidad guatemalteca y con más de 25 años de experiencia, con una licenciatura en economía, maestría en Telecomunicaciones y con un amplio conocimiento en las áreas de tecnología, banca y medios de pagos electrónicos, habiendo sido líder y fundador de empresas con mucho éxito en Centroamérica.

Presentador y moderador de múltiples seminarios en la materia de tendencias, negocios que han evolucionado en la banca y medios de pago. En entrevista dio a conocer algunos aspectos de la tecnología que su empresa está implementando en la región:

¿Cuál es la principal propuesta de Tecnología Transaccional trae para el sector de la banca?

Tecnología Transaccional cuenta con una trayectoria importante en la implementación de soluciones para el sector de la banca, su más reciente desarrollo ha sido en la implementación de las tecnologías basadas en medios de pago con tarjetas que cuentan con seguridad basada en Chip conocidas como EMV, así mismo siguiendo a este estándar se han llevado a cabo implementación con tarjetas sin contacto que vienen a facilitar el uso en los puntos de pago. Proveemos toda la plataforma de impresión de las tarjetas, software para manejo de la seguridad y el inventario de cada tarjeta.

¿Quiénes están adoptando estos estándares de pago en la Región y cuál es su utilidad?

Nuestra presencia es principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero desde nuestras oficinas locales hemos atendido al mayor grupo emisor de tarjetas en Guatemala y a múltiples bancos de la región en sus migración a estos estándares, estas tecnologías brindan mayor seguridad al usuario y combaten directamente el fraude con el uso de tarjetas, para los usuarios esto se traduce en seguridad al emplear sus tarjetas y facilidad en su uso ya que muchos comercios ya empiezan a darle al usuario facilidad de pago con solo aproximarlas al POS sin que dejen sus manos

¿Cuál es la tendencia del sector en cuestión de medios de pago para el futuro y según estos nuevos estándares?

Lo que las entidades buscan en este momento es principalmente facilitar el uso de un medio de pago a cada uno de los usuarios brindándoles seguridad de sus datos, asimismo la inclusión financiera de las personas que no utilizan actualmente un banco o una tarjeta de débito o crédito.

Esto puede llegar a lograrse con el avance de la tecnología que buscan el uso del móvil del usuario como un medio de pago en sí.

Esto permitirá a los usuarios contar con una billetera virtual que le da acceso a su dinero directamente desde su smartphone y hacer pagos de todo tipo, incluso de transporte público.

¿Cuáles serían los beneficios para el usuario con respecto a utilizar una tarjeta normal?

Esta nueva tecnología en si reemplaza la tarjeta física, evitando estar al pendiente de una tarjeta y su cuidado, con ciertas verificaciones de seguridad el usuario porta en realidad un numero alterno a su cuenta conocido como Token o Tarjeta Virtual, esta información es administrada por un emisor autorizado y de esta forma la información de cuenta y datos personales no es expuesta, aunque alguien extraiga de forma fraudulenta información del Token no le es útil para un usuario que no está utilizando el aplicativo del banco.

Además, esto resulta de mucha utilidad en compras vía Internet donde la tarjeta no está presente, ya que se pueden hacer verificaciones del usuario directo al móvil registrado y los sitios de Internet ya no guardan información de las tarjetas o sus fechas de vencimiento, esto es un riesgo menos para el robo de información y fraude dando confianza al consumidor.

Adicionalmente le usuario queda fidelizado con el uso del aplicativo y se podrá contar con productos adicionales dentro de la misma plataforma, esto incluye cupones o promociones dentro de la misma billetera virtual.

¿Cuándo se espera que estas tecnologías empiecen a ser utilizadas en el sector de banca en Honduras y el resto de Centroamérica?

En realidad será más pronto de lo que imaginamos, esto ya es una realidad en Europa y su adopción ha sido muy rápida, mucha gente ya está pagando mercancías y servicios con el móvil, muchos modelos de smartphone ya están preparados con tecnología NFC que les permite comunicación cercana a los puntos de pago, el resto de la plataforma es en forma de una App y comunicación a las centrales del banco emisor.

¿Qué otras innovaciones podemos esperar en el sector de la banca con la implementación de tecnología y la mejora de los canales de servicio en la banca en Centroamérica?

Yo diría que vamos a empezar a ver una mayor tendencia a la automatización y el auto servicio, la banca electrónica fue un primer paso con mucho éxito, pero muchos usuarios aun acuden a las agencias, para los banco estos representa un costo importante que puede limitar su crecimiento, para esto ya estamos viendo soluciones bajo el concepto de Ominicanalidad.

Esto quiere decir servir al cliente por canales distintos y alternos, dígase cajeros automáticos más inteligentes que reciben efectivo y cheques, aplicaciones que permiten trasferencia de dinero en tiempo real desde el móvil e incluso kioskos que emiten tarjetas de débito o crédito instantáneamente sin intervención de un empleado del banco o tiempo de espera en días.

Lo que buscan los bancos es llegar a una base de usuarios más amplia sin incrementar los costos y manteniendo una experiencia del cliente óptima.

¿Siendo ustedes un referente en cuanto a la implementación de estas tecnologías donde están haciendo las mayores inversiones los bancos en Centroamérica y que les resta por hacer?

Considero que están invirtiendo en sus plataformas tecnológicas llevándolas a enfocarse más a la atención del cliente, el modelo de banca centralizada ha dejado de ser importante y estas empresas buscan ahora ser eficientes en la captación de otros mercados que incluyen a las personas no bancarizadas, esto lo pueden lograr incluso con la implementación de agentes bancarios que llegan a comunidades remotas donde no es necesario abrir sucursales, nosotros ofrecemos plataformas que hacen posible este tipo de canal de servicio, lo que falta es que los bancos adapten sus operaciones a estos canales y brindar servicios incluso de microcréditos a través de estos agentes.

Otra tendencia será cada vez mayor uso del dinero electrónico y su uso en aplicativos de móvil, con tecnologías como el Blockchain los bancos podrían llegar a funcionar como entes distribuidos capaces de delegar el mantenimiento de operaciones de flujo de efectivo en proveedores de servicios en la nube que registran estas operaciones y permiten que el usuario acceda a su dinero en diferentes formas.