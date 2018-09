Las empresas que no exigen un título universitario

Nueva York, Estados Unidos

El portal Glassdoor, especializado en la búsqueda de empleo, ha publicado una lista de 15 grandes empresas que ofrecen importantes puestos de trabajo en su web para los que no se exige una carrera universitaria, particularmente en Estados Unidos.

Esta tendencia indica que tener una carrera superior no siempre garantiza un empleo, ya que a la hora de contratar se están fijando más en la experiencia previa y la vocación de los aspirantes antes que en su currículum académico.

Según Glassdoor, empresas como IBM, Ernest & Young, Costco, Google, Whole Food y Hilton no exigen titulos universitarios para dar un empleo. Asimismo, Publix, Apple,Starbucks, Nordstrom, Tha Home Depot, Chiplote, Bank of America y Lowes. Según los expertos, la tendencia seguirá aumentando en otras prestigiosas compañías