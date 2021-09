¿Cocinas fantasmas? La tendencia que revoluciona entre emprendedores  

San Pedro Sula, Honduras



La tendencia es internacional y ya está en Honduras. Emprendedores que hacen realidad su sueño de montar un negocio de alimentos sin grandes inversiones, solo asegurándose de la calidad del proceso y del gran sabor de sus recetas.



¿Y por qué “cocinas fantasmas”? La denominación surge al tratarse de restaurantes que no necesitan de un local ni de personal de servicio. Toda la venta se hace online ya sea en su plataforma o bien a través de servicios de venta y envío a domicilio. Lo que sí se necesita es el equipo indicado para cocinar. Y de eso se trata We Cook.



We Cook ofrece el servicio de alquiler flexible de cocinas totalmente equipadas de alta calidad, ideales para creativos culinarios bajo el concepto de “cocinas fantasmas”, una tendencia que ha tomado más fuerza con la pandemia, aunque ya antes empezaba a verse como un impulso para restaurantes que buscaban mejorar sus equipos, sin tener que comprarlos, o para emprendedores.

Los emprendedores y restaurantes han encontrado en el delivery su salvación, lo que hace del modelo “cocinas fantasmas” el ideal por su bajo costo.



El ahorro que se logra con este modelo es fantástico, porque se evita el pago de gastos innecesarios en espacio de locales, seguridad, mantenimiento, mano de obra y todo lo que normalmente se requiere para la apertura de un restaurante, además de que los contratos de alquiler en el modelo tradicional generalmente tienen un plazo mínimo de un año, por lo que al final te obliga a requerir de una inversión inicial fuerte que normalmente se gestiona a través de un préstamo bancario que acarrea aún más costos y riesgos.

Todo ese dinero a riesgo que, por alguna razón, no funcione.



We Cook facilita “cocinas de alta calidad, totalmente equipadas, ubicadas de forma estratégica, donde comercios y restaurantes preparan sus alimentos y venden a través de servicio a domicilio”, explica este innovador servicio de alquiler de equipos para cocinas en su sitio de Facebook WeCook504.

Si tienes consultas, puedes llamar al (504) 9435-2229 o tener mayor información en su sitio digital o puedes visitar sus instalaciones en Colonia Moderna, Boulevard Los Próceres, 1 y 2 calle, 21 avenida N.E. San Pedro Sula.

Las “cocinas fantasmas” son también una solución para restaurantes ya establecidos que requieren expandirse, sin necesidad de realizar una inversión.

We Cook es una marca que es parte de DIGSA, una empresa dedicada a la asesoría y comercialización del mejor equipo para gastronomía, panadería, repostería y café, operando bajo el lema: "Fábrica de soluciones".