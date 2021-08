Cuándo y cómo usar la mascarilla, esa pieza que puede salvarte la vida  

Tegucigalpa, Honduras



Aunque las mascarillas no bastan por sí solas para la protección total contra el covid-19, sí deben usarse como parte de una estrategia para reducir el contagio y salvar vidas, aún ahora cuando se avanza en la vacunación contra el virus.



Llevar la mascarilla ha sido clave como parte de las medidas de precaución desde que apareció el virus a principios del 2020, junto a otras como lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico, ventilar bien las habitaciones y evitar las aglomeraciones.



La pregunta ahora es si ¿debo seguir usando mascarilla? La respuesta es sí, por varias razones, entre ellas porque las vacunas no impiden contagiarse del virus, aunque logran que la persona vacunada solo presente síntomas leves en caso de contagio. El gran problema es la cantidad de personas que aún no se han vacunado y que pueden contagiarse de personas ya vacunadas. Un tema de solidaridad y responsabilidad.



También recordar que, al aplicarse la vacuna, la producción de anticuerpos tarda al menos dos semanas, y que las que se están aplicando en Honduras requieren dos dosis, como la AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech y Sputnik V.

La aparición de nuevas cepas del virus también obliga a que sigamos usando la mascarilla, una pieza vital porque protegen contra cualquiera de estas variantes del covid-19, incluyendo la delta. Estas nuevas cepas del coronavirus son más contagiosas, por lo que hay que vacunarse lo antes posible para que un contagio no resulte fatal, y usar mascarilla para contener la transmisión.



Como recomiendan los expertos, el uso de la mascarilla debe ser considerado como parte de su rutina, como algo normal en la interacción con otras personas. Parte de las indicaciones básicas sobre cómo usarla, incluye lavarse las manos antes de colocarla y al quitarla, guardarla en una bolsa de plástico limpia. Es preciso que la mascarilla le cubra la nariz, la boca y la barbilla y asegúrese de ponerla en la basura cuando la deseche.



Las KN95 son reutilizables, con una duración puede ser de 48 horas seguidas. Es decir, pueden utilizarse en distintas ocasiones durante varios días, dependiendo de dónde la usemos y cómo la manipulemos. Su duración es mayor que las mascarillas quirúrgicas. Recuerde que las mascarillas con válvula protegen a quien la usa, pero no a quienes le rodean.



