Primer evento virtual Top Of Mind 2021 de Centroamérica y el Caribe  

Entre el 23 y el 25 de junio, la Revista Estrategia & Negocios dará a conocer a sus audiencias el sexto Informe de Marcas en el Top of Mind de Centroamérica 2021 y República Dominicana, elaborado exclusivamente por Kantar Mercaplan.



La investigación de mercado presenta a las marcas que mejor llenaron las necesidades de los consumidores en la pandemia y las TOM que están llamadas a ser inspiradoras para reinventar el mundo.



Se identifican a las marcas con más recordación de los consumidores, en un total de 25 categorías, además de indagar sobre la preferencia según su origen y otras relacionadas con la pandemia del covid-19.



Para el estudio, Kantar Mercaplan efectuó 2.100 encuestas en Centroamérica y República Dominicana, con un margen de error promedio de 5,65% por cada país.



Evento virtual



Durante estos tres días, Revista Estrategia & Negocios, desde sus redes sociales, estará, además de dando a conocer los resultados del estudio, reconociendo a las marcas líderes en sus categorías y por país.



Contaremos también con foros en los que participarán marcas como Walmart de México y Centroamérica y PPG con sus marcas de pinturas Comex y Glidden.



En los espacios darán las claves que los llevan a ser una marca Top Of Mind y los retos que enfrentaron en un 2020 que cambió hábitos de comportamiento y consumo.



Con ellos se busca apoyar a los gerentes de mercadeo y representantes de marca para encontrarles a buscar una nueva manera de hacer negocios.



Reconocimientos



Desde el miércoles hasta el viernes iremos conociendo a las marcas líderes, que destacaron en el Estudio Top Of Mind 2021.



Los reconocimientos van enfocados a tres grandes categorías: las marcas que estuvieron de cerca con los consumidores durante la pandemia, las marcas Súper TOM, aquellas que cuentan con un nivel de recordación por arriba del 80% y las líderes en su categoría por país.



Durante los tres días que dure el evento, las audiencias también tendrán la oportunidad de interactuar con los invitados y hacer las preguntas que estén relacionadas con el estudio o bien, cómo pudieran lograr que sus marcas se reflejen en un próximo estudio.



Como dato interesante del cual hablaremos en estos días de evento es el cómo las marcas suplieron en pandemia,



De las 35 marcas en Centroamérica que ingresan al TOM como las que suplieron las necesidades de los consumidores en la pandemia, la mayoría (43%) proviene del rubro de alimentos y bebidas, seguido de supermercados (29%), entregas a domicilio (20%) y telecomunicaciones (8%).



Además, se reconoce que Whatsapp fue el rey de las aplicaciones, por ende, todas las marcas deben atender a sus consumidores por esa vía y estar cercanos a sus necesidades.

Conozca los resultados y más detalles en este primer evento virtual Top of Mind de Estrategia & Negocios en alianza con Kantar Mercaplan.



Todos conectados

Además de hablar de nuestro estudio, las marcas TOM como Walmart y PGG con sus marcas Glidden y Comex, tendrán espacios para que proyecten las claves de sus éxitos en los momentos de incertidumbre.



Descargue la Revista Especial

Ingrese a la web de la Revista Estrategia & Negocios y encuentre este ejemplar



Revista Estrategia & Negocios pone a disposición de todos los usuarios esta edición especial y de colección.



Para tenerla solamente ingrese a estrategiaynegocios.net/edicionmensual y tendrá acceso a este estudio de manera gratuita.



En esta investigación exclusiva de Kantar Mercaplan para E&N se agrega, por primera vez, nuevos rubros, tales como: farmacias, tiendas de electrónica, café en grano o molido, aceites comestibles, desinfectantes, detergentes, motocicletas, llantas y pinturas.



Los resultados reflejan el porcentaje de menciones que recibieron las marcas por parte de los encuestados en cada país. Cuando este indicador sobrepasa el 50%, E&N les adjudica el título de ‘Super Marca TOM 2021’. El estudio también indaga a las marcas que han dado una mejor respuesta a los consumidores y les han apoyado durante la pandemia en términos reales.





Evento Virtual TOM 2021



Días: 23, 24 y 25 de junio

Hora: 9:00 a.m.

Redes sociales: Revista Estrategia & Negocios

Participan: Kantar Mercaplan, E&N, Walmart y PPG