Llega la premiación de las marcas Top Of Mind 2021

San Pedro Sula, Honduras.

Tres días de mucha experiencia y reconocimiento a los líderes. Desde el 23 al 25 de junio, la Revista Estrategia & Negocios desarrollará el evento virtual Top of Mind 2021: En la mente del consumidor.



Con el evento cerramos la presentación del ranking más esperado por las marcas de Centroamérica y República Dominicana.



Este especial parte de una investigación exclusiva desarrollada -por sexto año consecutivo- para E&N por Kantar Mercaplan, compañía líder a nivel global en investigación de mercados y consultoría de marcas.



Este año conoceremos y proyectaremos a las marcas TOM de Centroamérica y Caribe en 7 países (Guatemala/ El Salvador/ Honduras/ Costa Rica/ Panamá/ Nicaragua/ República Dominicana).

Una fiesta virtual

Durante las jornadas, que arrancarán a las 9:00 a.m. de cada día, conoceremos a las marcas que los consumidores destacan como líderes en sus categorías, algunas de ellas son snacks, cervezas, supermercados, tiendas de electrodomésticos, pollo crudo, yogurt y otras más.



También escucharemos en vivo los casos de éxitos de aquellas marcas que pese a la pandemia pudieron seguir en el Top Of Mind de los consumidores.



En la agenda tendremos a los expertos hablando de los resultados, dando un análisis amplio del mismo y la participación de algunas de las marcas Top of Mind, que compartirán sus claves para conquistar el cerebro del consumidor.



Para cerrar con broche de oro, reconoceremos a las marcas que estuvieron con sus consumidores en los tiempos de pandemia, a las Súper TOM, aquellas que cuentan con más del 76% de recordación entre los consumidores y a aquellas que sobresalen en sus países de origen en cada una de las 25 categorías.



Usted puede ser parte de este evento llenando el formulario que se encuentra en la página web www.estrategiaynegocios.net y en las redes sociales: Búsquelos como Revista Estrategia & Negocios.



Lo nuevo de 2021



- Sumamos en la Investigación a consumidores de República Dominicana

- Ampliamos la encuesta con + 25 Categorías

+ De 2.000 consumidores entrevistados