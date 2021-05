Las claves que debes atender al comprar seguro en línea y ¡no arrepentirse!

San Pedro Sula.



Comprar online ya no es un tabú, es una realidad a la que están accediendo millones de personas todos los días para satisfacer sus demandas y por supuesto evitar el riesgo de enfermar en estos tiempos de pandemia.



Y aunque no todos se atreven porque temen equivocarse, atascarse en el intento o perder dinero exponiendo su tarjeta de crédito o débito, todos los días empresas, emprendedores, tiendas y comercios han entrado a las compras online y lo están haciendo con éxito.



La emergencia de la pandemia nos dejó muchas lecciones, y una de ellas es la modernización en las ventas y servicio a domicilio, además de sacudirnos el miedo a la tecnología si queremos avanzar.



El crecimiento vertiginoso de las ventas en línea se ha hecho parte de la “nueva normalidad”, pasando de comprar un libro o el almuerzo a traer a casa refrigeradoras, televisores y hasta muebles, además que permite pensar bien en la oferta que tienes delante y escoger el mejor producto.



Grandes tiendas se han convertido en e-commerce en Honduras, y lo han conseguido siguiendo reglas claras como que el comercio electrónico no se limita a transacciones comerciales frías, sino que también proporciona otros servicios para que el cliente se sienta cómodo y seguro al momento de comprar.

Otras claves que permiten una mejor experiencia de los clientes

⦁ Que el sitio sea transparente y no obligue a dar tumbos pasando horas buscando un producto

⦁ Es básico que tenga una galería clara de sus productos en un diseño atractivo e intuitivo

⦁ No basta tener buenos precios, sino dar una experiencia de compra agradable

⦁ Buscar en el sitio debe superar las expectativas del comprador

⦁ Contacto accesible para pedir ayuda o información

⦁ Cambios y devoluciones con políticas claras

⦁ Facturación automática

⦁ Asegúrate del servicio de envío a domicilio

⦁ Navega por varias tiendas y compara precios y marcas



En los sitios que te animes a navegar para comprar asegúrate que cuenten con WhatsApp Business que permite chatear en horarios fijos, una opción recomendada para que la experiencia de comprar en línea sea más segura.