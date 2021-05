Pague su planilla con un banco que apoye a su empresa y a sus empleados

San Pedro Sula, Honduras.



Quién no ha necesitado salir de un apuro y ha deseado un adelanto de su salario, pero no siempre se puede contar con ese beneficio.



Poder disponer de dinero de inmediato para que un empleado pueda cubrir una urgencia, es una valiosa ventaja que no todas las empresas pueden conceder.



Ese beneficio para el empleado es posible, manejado con responsabilidad, en las empresas que pagan su planilla a través de Banco de Occidente, S.A., una institución que la facilita a sus clientes empresariales para que a su vez favorezcan a sus trabajadores.



Se trata de BDO/Adelanto, el servicio de Adelanto de Salario proporcionado por Banco de Occidente a los colaboradores de las empresas que pagan la planilla a través de su institución.

Este adelanto del salario va desde los 500 lempiras hasta los 30,000 lempiras que pueden tramitarse por medio de la red de cajeros ATM, por el servicio de Occidente en Línea o bien en ventanilla de forma presencial.



Este servicio de alivio de efectivo ha sido un gran apoyo para las empresas que utilizan a este banco para pagar los salarios a sus empleados y trabajadores, sin embargo, como bien aconseja, aprender a utilizarlo es de gran valor al manejar el presupuesto familiar.



Las empresas que manejan sus planillas a través de Banco de Occidente, S.A., también gozan de otras facilidades, desde préstamos hasta la agilidad de la banca en línea.



De acuerdo a la información de Banco de Occidente, S.A., el BDO/Adelanto es un producto orientado a clientes que reciben pagos de planilla en su cuenta bancaria y cuya empresa está afiliada al servicio adelanto de salario, por lo cual disponen de un flujo de efectivo constante. Este adelanto puede ser usado a discreción del cliente para emergencias u otras necesidades.



Requisitos para aplicar a este beneficio



- La empresa en la que labora debe estar afiliada al servicio.

- Copia de tarjeta de identidad y en caso de extravío la contraseña por reposición y documento con fotografía.

- Carné de residente, caso contrario, presentar su pasaporte y constancia de trámite del carné de residente, si es extranjero.

- Formato de solicitud del servicio adelanto de salario completada por el colaborador.

- Contrato de servicio de adelanto de salario completado y firmado por el colaborador.

Servicios



Banco de Occidente, S.A., con 70 años de trayectoria y con sucursales en todo Honduras, tiene entre sus servicios préstamos personales, agrícolas, para vehículo, vivienda, para estudios y para consolidar deudas, además de créditos comerciales para empresas. También manejo de tarjetas de crédito personales o empresariales, seguros de vida o accidente y el pago de servicios públicos, todo desde su aplicación Occidente en Línea.



Si duda, un banco completo y accesible cuyo eslogan es el conocido: Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.



Para más información, puede comunicarse al Call Center de Banco de Occidente, S.A., llamando al 2290-7000 y 2545-7000, haciendo contacto en línea en su sitio web y siguiendo las redes sociales del banco: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.