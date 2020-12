Estas son las rutas de contrabando en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

En Honduras existen 61 puntos no habilitados por donde ingresa producto de contrabando, el cual genera graves problemas para la salud, la economía y la seguridad del país.

Así lo informó el comisionado de Policía Julián Hernández Reyes, director de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (Dnspf), quien indicó que la mayor cantidad de productos de contrabando ingresa por las aduanas hondureñas o puntos ciegos.

Estos puntos no habilitados están ubicados en Corinto, Omoa, Cortés; Guasaule, El Triunfo y La Fraternidad en Choluteca; El Florido, Copán; Cifuentes, Trojes, y Las Manos, Alauca, en El Paraíso; El Amatillo, Goascorán, Valle; El Poy y Agua Caliente en Ocotepeque.

El contrabando es una actividad delictiva que en el país está ligada con pandillas y organizaciones criminales. El comisionado Hernández afirma que “el contrabando es un delito y al comprar productos de esta naturaleza contribuimos con los criminales”.

Por esta razón, considera que la población no debe comprar productos de dudosa procedencia “porque si evitamos adquirir productos que han ingresado de manera irregular al país, estamos evitando contribuir con el crimen organizado”.

Un estudio de empresas industriales estimó que por comercio ilegal de bebidas gaseosas, licores y cigarrillos, el Estado deja de percibir más de L2,500 millones cada año. Dichos recursos podrían utilizarse para financiar otros servicios, como programas de educación o seguridad pública.

Entre estos productos que ingresan al país de manera ilegal encontramos: cigarrillos, bebidas alcohólicas, armas, azúcar, ropa y zapatos, lo que afecta a las empresas y comerciantes de estos rubros.

Rutas más comunes

Las autoridades hondureñas han identificado una ruta proveniente principalmente desde China hacia México, de México a Belice, Belice a Guatemala y El Salvador, y luego a Honduras.

Los contrabandistas aprovechan las rutas usadas por el comercio internacional para trasladar sus productos. Se ha identificado que utilizan el siguiente esquema: la mercancía de contrabando es producida en países como China, Paraguay, India, entre otros; y luego se valen de las Zonas de Libre Comercio como Colón en Panamá o Corozal en Belice.

Estas zonas sirven de centros logísticos para luego distribuir los productos en los diferentes países de América, introduciéndolos de manera ilegal a través de las fronteras terrestres o puertos del país, en muchas ocasiones en la modalidad de “en tránsito” o utilizando declaraciones aduaneras falsas.

Estrategia

Con relación al papel de las aduanas para combatir el contrabando, el director de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, dijo que su función es prevenir y combatir la defraudación fiscal de contrabando aduanero de manera regional, realizando intercambio de información estratégica con la región.

Vides dijo que se debe buscar una mejor gestión de riesgo a través de los programas de inteligencia aduanera de cada una de las instituciones de los diferentes países de la región.

Para combatir el contrabando, señaló, se realizan operativos nacionales con la participación de instituciones que convergen en todas las operaciones de comercio exterior y de la unión aduanera.

Explicó que la Administración Aduanera es la responsable de aplicar todas las prohibiciones, además de las restricciones a la mercancía, personas, medio de transporte y todas las que no cumplan con la obligación de pagos de tributos, así como todos los que incumplan con las leyes que se rigen dentro del país y también internacionales.

En las aduanas del noroccidente se da el tráfico menor donde pasan animales, motocicletas, etc., informó Vides, lo que “de poco a poco se ve un volumen grande que no solo afecta a las arcas del Estado, sino también, a la economía en general porque el que contrabandea lo primero que busca es el lucro; no pagan impuestos”.