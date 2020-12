PIB llegará al nivel más bajo registrado en la historia

SAN PEDRO SULA.

A causa de la pandemia y de las dos tormentas tropicales, la economía hondureña sufrirá una caída entre 8 y 9% para el cierre de año, una baja sin precedentes desde que se realizan este tipo de mediciones hace siete décadas.

El punto más bajo registrado hasta entonces había sido en 1954 (6.4%), a raíz de la huelga bananera y cuando el comercio de la fruta era prácticamente el único recurso generador de divisas a gran escala.

"El FMI comprende los efectos que está causando la pandemia en la economía": Wilfredo Cerrato ,

Presidente del BCH.

“En 1998 la caída del PIB no llegó ni a menos 2% y no digo que sea bastante, solamente que este año no tiene comparación, porque hoy por efecto covid y por Eta, según datos preliminares que ha levantado el BCH, la caída del PIB puede andar en un rango de 8 y 9% y nos falta aún terminar de cuantificar los efectos de la tormenta Eta y los de la tormenta Iota”, dijo Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras (BCH).

Antes de las tormentas tropicales, las finanzas públicas dejaron de recibir 20% menos de la meta de recaudación tributaria prevista, que en valores absolutos significa casi 19,000 millones de lempiras.

En el escenario que solo incluía los golpes de la pandemia, los economistas del BCH proyectaban que al país le tomarían tres años para recuperarse a los niveles en los que creció la economía hondureña en 2019.

“Como bien lo estipula la Ley Orgánica del BCH en su artículo 40, en casos de emergencia y calamidad pública, el Banco Central de Honduras puede otorgar créditos al Gobierno central”, explicó Cerrato.

Los recursos aprobados por BCH a Finanzas irán a la prevención y combate del covid, a atender a la población afectada y a rehabilitar y reconstruir la infraestructura vial.

En ese sentido, la autoridad monetaria ha financiado al Gobierno, a través de Finanzas, un monto de L11,124 millones.

De ese total, L2,011 millones corresponden a valores adeudados en el marco del convenio de moratoria suscrito entre el BCH y Finanzas, aplicado sobre el pago de capital e intereses semestrales, por concepto de los bonos del Gobierno otorgados al Banco Central; este período de gracia comprende de abril a diciembre de 2020.

Los restantes L9,113 millones provienen de la ampliación de la cartera de préstamos que le otorgó el FMI, por la aprobación de la primera y segunda revisión del acuerdo stand-by.

Para fiscalizar los recursos, una firma auditora externa validará los informes de ejecución de recursos que hará Finanzas.