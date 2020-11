Consejos para disfrutar de forma segura las compras del Black Friday

Ciudad de Guatemala.

Los hábitos y comportamientos de compra de los consumidores han ido cambiando durante estos meses de pandemia.

El Black Friday está a unos días de ofrecer miles de ofertas a los consumidores en línea, pero también los cibercriminales aguardan su momento para sacar provecho de estas fechas.

Los expertos de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, le brindan una serie de consejos para que proteja sus dispositivos electrónicos, su información personal y bancaria, y así logre que su compra sea exitosa.



¿Alguna vez ha pensado en lo que sucede en sus equipos electrónicos mientras realiza una compra en línea? En el centro de todo equipo se encuentra uno de los principales objetivos de ciberataques: los navegadores web.

Esto se debe al alto volumen de datos confidenciales que fluyen a través de ellos, el cual aumenta considerablemente durante estas temporadas donde hay un incentivo extra para buscar ofertas atractivas.



Para explotar las vulnerabilidades en los navegadores, los delincuentes cuentan con una serie de herramientas tales como exploits, malware bancario o ataques al protocolo de resolución de nombres de dominio (DNS).

Además, las principales formas de robo de información están relacionadas a técnicas de ingeniería social como el phishing, que consiste en obtener información confidencial como contraseñas o datos financieros mediante engaños con falsos anuncios o promociones.



Para que su compra sea exitosa, a través de un dispositivo seguro, los expertos de ESET le brindan algunas recomendaciones:



1.- Proteja sus dispositivos: use un dispositivo confiable, sea su computadora, tablet o smartphone, ya que podrá detectar con mayor facilidad irregularidades en su funcionamiento. Además, mantenga actualizado su sistema operativo y software a fin de evitar vulnerabilidades.



2.- Solución de seguridad: instale en su equipo una solución confiable con múltiples filtros de protección y que, idealmente, también pueda ofrecerle protección para sus operaciones de banca y pagos online.



3.- Use una conexión segura: no todas las conexiones a Internet son lo suficientemente seguras como para efectuar pagos en línea, una alternativa es acceder a su e-shop favorito mediante un plan de datos personal o la red de su hogar. Las redes Wi-Fi públicas, como las de restaurantes o centros comerciales, no son las mejores opciones para realizar compras.



4.- Verifique siempre la URL: de ser posible, opte por marcas confiables y respetadas que ofrecen un entorno de compras seguro y pueden ayudarle a resolver posibles inconvenientes.

Aun así, no baje la guardia, ya que los estafadores pueden crear páginas falsas que tienen una apariencia casi idéntica a las originales. Verificar los certificados de seguridad del sitio antes de efectuar la compra, es un consejo para prevenir ciertos problemas.

5.- Use una tarjeta de crédito o servicios de pago seguros: es más seguro efectuar una compra online con tarjeta de crédito o mediante un servicio de pago, ya que no implica el uso de dinero de su cuenta corriente o caja de ahorro.

Incluso en el lamentable caso de que ocurra una operación fraudulenta, el banco o el servicio podrá parcialmente explicar el daño o resarcirle. De todas formas, se recomienda verificar el estado de la cuenta bancaria luego de realizar la compra para asegurarse de que todo esté correctamente.



6.- Utilice el doble factor de autenticación (2FA): Implementar el uso del doble factor de autenticación en cada uno de los servicios y cuentas que sea posible es algo siempre recomendable.

Se trata de una funcionalidad que añade una capa de seguridad adicional y que dificulta que terceros puedan acceder a cuentas en caso de que alguien haya robado las credenciales de acceso o que las mismas se hayan filtrado como consecuencia de una brecha de seguridad que haya sufrido alguno de los servicios utilizados.



7.- Sea cauteloso: si recibe una oferta de Black Friday que parece demasiado buena para ser real, es muy probable que no lo sea. El objetivo de los cibercriminales es seducir a las víctimas con anuncios o páginas web falsas que recopilan información confidencial o datos de cuentas.

Por esta razón es que, ante la duda, nunca se recomienda ingresar a un sitio de compras a través de un link de oferta en un aviso publicitario o un mail. Hacerlo siempre escribiendo la dirección o a través de un link guardado en favoritos.



Para esta edición del Black Friday, debido a los cambios tecnológicos que impulsó la pandemia, es probable que se encuentren comercios que participen por primera vez en estas fechas especiales. Por eso hay que prestar mucha atención a todos los aspectos de seguridad antes de finalizar los procesos de compra.



Los cibercriminales utilizan un sinnúmero de medios para hacer llegar enlaces falsos a la mayor cantidad de usuarios, por ejemplo: sitios falsificados, banners, publicaciones en redes sociales, mensajes en chats, aplicaciones de mensajería y otros.

Para reducir el riesgo de caer en estos engaños, se recomienda seguir los consejos brindados anteriormente y así poder disfrutar de esta temporada de compras en línea.