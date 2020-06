“Al día tomamos entre seis y diez decisiones sobre dinero”: Ali Kafie

San Pedro Sula.

La consejera financiera Ali Kafie impartirá mañana 25 de junio a las 5:00 pm la conferencia web Finanzas en pareja: que tus finanzas no acaben con tu matrimonio.

La charla es gratuita y la organiza Diario LA PRENSA con el patrocinio del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende). Para inscribirse, usuarios deben llenar el formulario en bit.ly/WebinarLaPrensa.

¿Por qué en momentos de crisis, con despidos, suspensiones o recortes de salario, las finanzas en pareja son tan importantes?

Hoy más que nunca se dan cuenta de la importancia, porque antes cada uno tenía trabajo, pero el problema es ahorita que la gente se ha dado cuenta que como uno de ellos ha perdido el empleo, su pareja tiene que apoyarlo en momentos difíciles.

Entonces, hoy más que nunca por eso es importante hablar de las finanzas en pareja, tener la actitud correcta y que ambos se tienen que apoyar el uno al otro, en la salud, en la enfermedad y no permitir que el dinero los separe. La principal razón por la cual dos de cada tres parejas se divorcian es el dinero. Es importante que estemos claros: no es por sexo o por hijos, sino que es por dinero.

Aun con las dificultades económicas que enfrentan muchos hogares ahora, ¿cómo lograr que una pareja siga unida en la crisis?

Como el dinero es uno de los aspectos que más divorcios causa en las familias. Si ya de por sí teníamos problemas y ya el dinero destruía las finanzas y el matrimonio, ahorita en estos momentos en los que estamos pasando por esta crisis económica tan difícil debemos entender cómo llevar las finanzas en pareja.

Son dos personas que se unen, pero que tienen creencias completamente diferentes en absolutamente todo.

¿Los problemas de comunicación entre parejas sobre asuntos de dinero abarca en todas las generaciones?

Sí y se ve a cualquier edad. Lo que me he dado cuenta a través de mis conferencias es que las parejas llevan sus finanzas por separado, y ese es un problema muy grande porque no entienden que el presupuesto debe ser uno solo y combinar los ingresos, los gastos, y se debe hablar el mismo lenguaje a la hora de hablar del dinero. A veces está esa falta de confianza, cada persona está por su lado y refleja que no tienen objetivos comunes.

Por ejemplo, si tienen el sueño de invertir en una casa juntos, son metas a largo plazo, y si se ponen dos ingresos, en vez de solo uno, van a cumplir ese sueño y los sueños que se logran juntos van uniendo más a las parejas.

¿Se nota cuando alguien de la pareja no está comprometido a responsabilizarse con el dinero?

Cuando la pareja no está en sintonía, definitivamente la persona se da cuenta que los problemas por más chiquitos que sean se van haciendo más grandes. Siempre pongo de ejemplo que dos economías son más fuertes que una. No es igual que una persona invierta sola a que dos personas estén trabajando siempre juntas. Un gran reto en el amor de pareja es tener finanzas sanas. Una mala administración del dinero puede poner en riesgo la relación de pareja.

¿Las redes sociales tienen alguna influencia en las finanzas personales?

Hay un juego de la comparación de por medio y es uno de los problemas que más afecta a las parejas hoy en día. Nunca vamos a amar nuestras vidas si seguimos comparándolas con las de los demás. Hay que ganarle a este juego de la comparación, porque tenemos las redes sociales y 60% de nuestras compras se basan en lo que estamos viendo en las redes sociales.

Perfil

Ciudad

Tegucigalpa

Estudios

Licenciada en Finanzas, Mercadeo y Emprendimiento de Babson College en Wellesley, Massachusetts

Profesión

Consejera financiera



Hay muchas parejas en la que alguno se deja llevar por querer tener todo a la vez, por compararse con otra persona, y eso roba su felicidad y su salario. Recordemos que todos los matrimonios y las relaciones son diferentes. También tenemos que parar de hacer compras que nos lleven a endeudarnos por tratar de mantener un estilo de vida que no es el nuestro y que no podemos tener.

¿Cuál será la experiencia de las personas que participen en la conferencia?

Creo que cualquier persona que venga con la actitud y la mentalidad va a lograr hacer un cambio en su vida después de haber escuchado esta conferencia. Quien esté dispuesto a entender que el dinero es una herramienta poderosa y debe usarla de la mejor manera posible podrá definir su futuro y hará grandes cosas.

¿Cómo ha sido su experiencia dando conferencias desde hace dos años?

Pienso que lo que ha causado impacto de la manera que yo hablo sobre el dinero es porque transmito el mensaje de una forma sencilla que cualquier persona, tenga o no educación financiera, lo pueda entender, porque hablo de los problemas del día a día.

También, como en Honduras hay muchos tabúes, nunca nadie había hablado abiertamente de dinero y los problemas que a diario enfrentamos. Tomamos entre seis a diez decisiones de dinero al día y nunca nadie había querido hablar de eso, de los errores que cometemos con el dinero, de cómo caemos y nos volvemos a levantar.

¿Por qué es importante participar en webinar como el del 25 de junio próximo?

No hay una excusa para no poder estar dentro de este webinar, y si estás teniendo problemas con tu pareja es importante que se den cuenta que hay espacios como esta conferencia y que tal vez pueda ser un nuevo comienzo para hablar del tema. Puede ser que la persona no escucha a su compañero (a) y necesite escuchar a alguien más y hable de los problemas y finanzas en pareja y cómo solucionarlos.