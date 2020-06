Si aumentan el arancel, al día siguiente le suben al cemento

SAN PEDRO SULA.

La aplicación de nuevos aranceles a la importación del cemento tendría un efecto negativo para el mercado, declaró Gustavo Boquín, presidente de La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

Se conoció que han iniciado presiones para imponer más tributos a la importación de este producto, lo cual no es compartido por los miembros del sector construcción.

Boquín añadió que si establecen más impuestos a la importadora las compañías en Honduras al día siguiente le subirán el precio al cemento argumentando un montón de pretextos.

Agregó que gracias a la llegada de una tercera compañía cementera al mercado hondureño se ha logrado dar estabilidad al precio de la bolsa de cemento que ronda los L200.

Normativa

Con lo que sí está acuerdo, dijo Boquín, es con que se apruebe una normativa para la compra de cemento producido en el extranjero para proteger la industria nacional y la libre competencia.

Explicó que actualmente no existe una norma de importación y que los hondureños están expuestos a que cualquier cemento pueda ser vendido en condiciones no óptimas.

Sector 1- El cemento es uno de los indicadores más importantes dentro de la actividad de la construcción.



2- Desde hace dos semanas, la industria está empezando a operar nuevamente con medidas de bioseguridad.

“No estamos pidiendo que se suban los aranceles, pero sí que se pongan barreras no arancelarias que permitan garantizar que el cemento que entre sea de calidad.Lo malo no es la importación, sino que no se paguen impuestos y que se venda cemento de mala calidad”, dijo Boquín.

El empresario comentó que en los últimos 18 meses ha empezado a entrar cemento del sudeste asiático llamado popularmente “cemento chino”, que está expuesto a humedad durante su traslado y que provoca que el material pierda sus propiedades de resistencia,

Boquín señaló que el precio de venta solo tiene una diferencia que puede variar entre 20 y 30 lempiras del cemento que es producido en Honduras por tres compañías.