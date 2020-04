Coronavirus: 1,200 millones de pasajeros perderían aerolíneas por pandemia

Ottawa.



La pandemia de coronavirus podría significar 1.200 millones menos de pasajeros para las aerolíneas en todo el mundo hacia septiembre, dijo el miércoles la Organización Internacional de Aviación Civil (OIAC).



Se espera que la "reducción más sustancial en el número de pasajeros", dijo la agencia de la ONU en un comunicado, "se produzca en Europa, especialmente durante su temporada alta de viajes de verano, seguida de (la región) Asia-Pacífico".



La capacidad de las aerolíneas también podría reducirse significativamente, dijo, lo que resultaría en una caída en los ingresos de las compañías en los primeros nueve meses del año de entre 160.000 a 253.000 millones de dólares.





Las proyecciones son más negativas que las estimaciones iniciales de la OIAC en febrero pasado, cuando el brote parecía estar localizado principalmente en China, donde se registraron casi todas las primeras 1.400 muertes por COVID-19.



Entonces, la entidad señaló que la industria de las aerolíneas enfrentaba una caída de 4.000 a 5.000 millones de dólares de ingresos.

Boeing planea despedir a 10% de sus trabajadores de aviación civil

Boeing planea reducir 10% la fuerza laboral en su unidad de aviación civil para recortar costos debido a la crisis en las aerolíneas por el coronavirus, dijeron a la AFP dos fuentes familiarizadas con el tema.



Los despidos afectarían a la unidad de fabricación del problemático 737 MAX, que lleva más de un año en tierra tras dos accidentes mortales, así como la de los 787 y 777, dijeron las fuentes.





El recorte laboral podría afectar hasta 7.000 empleados. Boeing emplea a más de 160.000 personas en el mundo, incluidos 70.000 en el estado de Washington, donde ensambla la mayor parte de sus aviones civiles. Sólo una parte del 787 se produce en Carolina del Sur.



La noticia se produce apenas un día después de que la compañía retomara lentamente la producción en sus instalaciones de Puget Sound, Washington, con protocolos para mantener a los trabajadores separados por casi dos metros, junto con controles de salud y estaciones de lavado de manos.



Un vocero de Boeing, que debe iniciar negociaciones sobre la ayuda del gobierno federal, dijo que la compañía está ofreciendo programas de "despido voluntario", pero no confirmó el tamaño de la reducción de empleos planeada.



Los trabajadores que se acojan al despido voluntario recibirían un pago y un paquete de beneficios como parte de un programa que está "dirigido a reducir el tamaño de nuestra fuerza laboral a través de acciones voluntarias y, lo que es muy importante, minimizar el futuro accionar de la fuerza de trabajo", dijo el portavoz.



La ayuda del gobierno está condicionada a que las compañía acepten no despedir trabajadores una vez que hayan recibido el dinero de los contribuyentes.



La compañía, que estaba ya bajo presión por la controversia en torno al 737 MAX, ha sufrido una ola de cancelaciones de pedidos por parte de las aerolíneas que luchan por sobrevivir con los aviones en tierra ante los cierres de fronteras y restricciones de viajes impuestos por la pandemia de covid-19.



"No hay duda de que la industria de la aviación se verá muy diferente a medida que nos recuperamos de esta pandemia", dijo el portavoz.