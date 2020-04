Suspenden operaciones 5 empresas exportadoras y tres están en vilo

Comayagua.

Cientos de productores de vegetales orientales del valle de Comayagua cortan las berenjenas y, “para no botarlas”, se las dan de forraje a las vacas, mientras las empresas exportadoras comenzaron a cerrar operaciones porque los consumidores están en cuarentena en Nueva York, Estados Unidos.

Impulsado por el alto consumo de la población asiática y en tránsito en Nueva York, el cultivo de vegetales orientales (como la berenjena china, berenjena india, cunde chino y pepino peludo) proliferó en la última década y se convirtió en una de las fuentes económicas más importantes para este departamento que supera el medio millón de habitantes. Pero en estos días, Olvin Hernández, propietario de una plantación de 12 manzanas en Guasistagua, aldea de El Rosario, Comayagua, se deshizo de la peor manera de la última cosecha por no tener nuevos pedidos de las empresas exportadoras instaladas en este valle.

“Llené como seis camiones de berenjenas y se las tiré a las vacas. No hay quién compre esto en Estados Unidos, menos en Honduras. El coronavirus nos está afectando gravemente, todos nuestros clientes están en Estados Unidos y son de origen asiático. Ellos no salen a comprar por el coronavirus y todo se ha interrumpido”, dijo Hernández, padre de 7 hijos.

Tenemos que darle las berenjenas a las vacas porque en Honduras no consumen los vegetales orientales. Olvin Hernández, productor

Por ahora, según Hernández, los productores abrigan la esperanza que la crisis desatada por el COVID-19 concluya antes de que inicie la próxima cosecha, en 45 días, pero si las restricciones continúan en Nueva York, tendrán que “llevarle otra vez” a las vacas las berenjenas.

La cadena de producción y comercialización de vegetales orientales está compuesta por agricultores, transportistas, exportadores en Comayagua, los brokers en Miami que reciben los contenedores y los proveedores de supermercados en Nueva York, donde acuden los asiáticos a comprar. A través de los supermercados y tiendas pequeñas, las berenjenas hondureñas llegan a las mesas de las familias asiáticas (también a los restaurantes) radicadas en Nueva York, Maryland, Massachusetts y Pensilvania, afectados severamente por la expansión del COVID-19.

En las dos semanas anteriores, antes de que Nueva York se convirtiera en el centro de contagio más grande en Estados Unidos, las empresas exportadoras de Comayagua registraron una reducción de 50% en la demanda y en los últimos días sintieron un golpe mucho mayor de más de 75% que ahora las tiene en jaque.

“En Estados Unidos, nuestro nicho es el asiático y no está consumiendo; han cerrado restaurantes, negocios y supermercados y por ese motivo nuestros compradores tienen producto todavía en sus bodegas y otras empresas están bajando el precio por no haber consumo. Este fin de semana envié el último contenedor y no sabemos si lo van a pagar”, dijo Luis Mancía, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Vegetales Orientales de Comayagua.

En la medida que avanza el coronavirus en Estados Unidos, la situación se vuelve más precaria para exportar Luis Mancía, exportador

Cierre de operaciones. Mancía, a la vez gerente de la exportadora San Rafael Industries, informó que “a causa de esta situación, 5 empresas cerraron operaciones” y explicó que “no pueden seguir operando porque es necesario tener una gran demanda. Este es un negocio que requiere grandes volúmenes para cubrir costos operativos”.

Otro de los exportadores, Diógenes Villar, gerente de la empresa Villar, está pensando en que “si se complica más la situación” se verá obligado a cerrar esa empresa y sería la sexta en suspender las operaciones. “Nosotros exportábamos entre 25 y 26 contenedores al mes que los llenábamos con la berenjena que le comprábamos a unos 45 productores, pero hoy eso es imposible. El Gobierno de Honduras no puede hacer nada porque esta es una situación mundial”, dijo Villar.

3 claves de este cultivo: A pesar de que son parte de la cadena alimenticia, los productores tienen problemas para transportar los insumo:

1 Los productores de Comayagua cosechan berenjena tres veces a la semana durante cinco meses en una sola plantación. La cosecha la logran en cualquier período del año.

2 Por cada manzana cultivada, un productor invierte entre 100,000 y 120,000 lempiras. Con este dinero compran plástico, cintas, preparan la tierra, adquieren insumos y el vivero.

3 En las primeras tres semanas de marzo, las exportaciones de vegetales de Comayagua tuvieron una contracción de 75% por la reducción de los pedidos de los compradores en Estados Unidos.

