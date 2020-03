Maquila pone en marcha plan de prevención contra COVID

SAN PEDRO SULA.

La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) ha tomado medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus en los empleados de la industria textil.

Desde hace un mes la AHM comenzó con actividades de prevención en las plantas textileras y ayer sus autoridades, junto con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, lanzaron la campaña Que no reine el coronavirus.

La industria maquiladora genera más de 160,000 puestos de trabajo.

Mario Canahuati, presidente de la AHM, dijo que tras los dos casos de COVID-19 las medidas se han intensificado. “Nosotros hemos aumentado la cantidad de médicos y enfermeras, se les está tomando la temperatura a los empleados que viajan en los buses que son puestos a la disposición del personal y a quienes no utilizan estos buses se les toma antes que ingresen a su zona de trabajo”, expresó.

Claves 1- En cada planta donde hay Sistema Médico de Empresas (SME) se tienen áreas para aislar a los trabajadores que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. En caso de ser sospechoso de coronavirus será enviado a una clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social.



2- Una de las medidas que se están tomando en las empresas maquiladoras es medir la temperatura de los obreros a fin de detectar posibles casos de esta enfermedad viral; además se han colocado dispensadores de geles de manos y jabones antibacteriales para mantener la higiene.



3- Ante esta emergencia por coronavirus, el presidente de la AHM pidió al fiscal general liberar los más de 10,000 metros cuadrados asegurados en el hospital regional del Seguro Social.

Agregó que se ha establecido un protocolo y que si todos los trabajadores hacen lo correspondiente en la parte de higiene se podrá hacerle frente al virus.

“En el caso de nosotros (AHM) tenemos cuatro áreas aisladas totalmente, una vez identificadas las personas con sospechas puedan ser trasladadas a un triage que es la clínica de Calpules del Seguro Social donde hay 30 camas para luego que ellos indiquen dónde serán trasladados”, expresó Canahuati.

Señaló que la población no debe alarmarse, pero hay que cumplir con las medidas de prevención e higiene. “Hay que manejarlo con precaución, no pánico, cada quien tiene una responsabilidad; si el Gobierno, la empresa privada y los trabajadores cumplen con los protocolos establecidos no debería haber ningún problema”.

"Si todos acatamos los protocolos de prevención evitamos que se propague":Mario Canahuati,

presidente AHM

En las plantas se han colocado dispensadores de geles para manos, se han distribuido mascarillas y se han colocado afiches con información sobre qué es la enfermedad y cómo prevenirla. Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, manifestó que con la industria maquiladora se abordó el tema de la prevención.

“Tenemos el reporte de dos casos confirmados de coronavirus, pero con esto no debemos perder la calma, pero sí tenemos que ocuparnos con las medidas de prevención en nuestros hogares y nuestros trabajos”, dijo Flores.