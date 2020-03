Cepal recomienda que los ricos paguen más tributos para reducir desigualdad

SAN PEDRO SULA.

La desigualdad social sigue siendo el principal problema de Latinoamérica, reconoció Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el foro “Desafíos para el crecimiento y el desarrollo de América Latina”.

La secretaria ejecutiva expresó que la región tiene que buscar la manera de crear políticas sociales de nueva generación mediante nuevos impuestos redistributivos que graven al 1% más rico de la población.

La funcionaria de Cepal dijo que se debe desmantelar la cultura de privilegios.

“En países como Chile la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 26 veces; en algunos países de Centroamérica es de 70 veces. La gente está desencantada por eso, porque la cultura de los privilegios no se ha desmantelado”, manifestó.

En ese sentido, Bárcena explicó que la reprimarización de las economías no es el camino.

“Tenemos que ir a una diversificación productiva. Debemos pensar en el desarrollo de una manera diferente, innovadora, diversificada e inclusiva”, dijo Bárcena.

Indicadores 1- La Cepal apuesta por la integración regional, ya que 18 economías en Latinoamérica han desacelerado su ritmo de expansión.



2- El promedio del comercio intrarregional en Latinoamérica es del 17% y en CA es del 30%.

Otro de los grandes problemas de la región, según la secretaria ejecutiva de Cepal, es que la evasión fiscal es una de las grandes trabas que impiden el desarrollo de la región. “América Latina y el Caribe no puede continuar con los actuales niveles de evasión, que llegan al 6.3% del producto interno bruto (PIB) regional. Si la región no se pone de acuerdo para controlar la evasión no podrá avanzar mucho”, advirtió.

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (Fosdeh), señala que la desigualdad frena el desarrollo social, económico y político de las naciones, ya que la riqueza se concentra en pocas manos y las mismas reproducen la desigualdad a través de la incidencia que tienen en las políticas públicas, ya que muchas veces los que manejan los gobiernos son ellos mismos y terminan vinculando sus intereses con el desarrollo del país.

Al igual que Bárcena, el economista del Fosdeh señala que para reducir esta brecha social y económica es necesario que desde la política fiscal de los estados se cargue al que más tiene para redistribuir los gastos, también menciona que se debe impulsar a los sectores productivos asignándoles más recursos y desarrollar estrategias sociales para los que quedan rezagados dándoles un paleativo a las necesidades que tienen.