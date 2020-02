Inauguran primera planta de alta tecnología para procesar café

El Paraíso, Honduras

La necesidad de diversificar y dar valor agregado al café por la inestabilidad de los precios del grano que hoy en día no logran ni cubrir los costos de producción en las fincas de miles de productores del país, fue uno de los incentivos principales para la creación de la primera planta de alta tecnología para procesamiento de café.

Fortune Mountain Speacialty Coffee, una empresa ubicada en Teupasenti, El Paraíso, invirtió más de 1 millón de dólares solo para la construcción y equipamiento de la planta BioFortune. Rubén Darío Sorto, propietario del proyecto, dijo que “es la primera planta de alta tecnología dedicada a la producción y procesamiento de productos derivados del café y cafés especiales”.

La planta cuenta con un equipo de fermentación y deshidratación controlada y trillado/clasificación hasta empaque al vacío que permitirá estandarizar por primera vez la calidad del café en el país.

Sorto detalló que el proyecto es fruto de la innovación, “esto no es un beneficio de café, aquí no hay pilas, no hay patios, no hay lagunas de oxidación, hay cero contaminación”. Juan Orlando Hernández, presidente de la república, participó en la inauguración de la planta, y expresó que con el proyecto el país puede estar en poco tiempo a la vanguardia mundial.

Rubén Darío Sorto muestra al presidente Hernández el equipo de la planta.

“Me atrevería a decir que los historiadores, cuando regresen a revisar este momento, van a plantear que el día de hoy se inicia la tercera generación de la producción de café de Honduras y nos va a poner en el mapa del mundo, no solo por la cantidad de sacos, sino por cuánto dinero le sacamos a la producción”, dijo el presidente. Hernández declaró que los cafetaleros no pueden seguir haciendo lo mismo y deben buscar innovar para mejorar sus ingresos debido a los precios bajos del mercado que ayer cerraron en 109 dólares por el saco de 46 kg.

El mandatario anunció que el próximo 3 de marzo abrirán 150 cupos para jóvenes que quieran especializarse en barismo en Danlí.