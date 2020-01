Lanzan cuarta edición del Honduras Digital Challenge

Tegucigalpa, Honduras.

La cuarta revolución industrial (inteligencia artificial) y el futuro del trabajo son las temáticas en las que estará centrada la cuarta edición del Honduras Digital Challenge.

El programa es liderado por Banco Atlántida y el Banco Mundial (BM) al cual se han sumado importantes colaboradores como el BID, BCIE, Usaid, Cohep, Televicentro, Grupo Karims, Usap, Unitec, Unah, AFP Atlántida, C&W Business, Espresso Americano, la Fundación Startupsps y otros aliados.



El Honduras Digital Challenge ha servido para catapultar el talento de emprendedores hondureños, historias de éxito respaldan esta iniciativa, empresas que han crecido y nacido dentro del proyecto y que han logrado el éxito dentro y fuera del territorio nacional.



La iniciativa incluye el Startup Challenge, un programa de preincubación como primer componente el cual consiste en una competencia entre proyectos.



También existe una categoría especial: tecnología a favor de la transparencia donde se pueden presentar proyectos que ayuden a eficientar los procesos públicos.



El programa se desarrollo en dos modalidades, la Pista Idea para ideas nuevas que se pueden convertir en negocios rentables y la Pista de Vuelo, diseñada para los negocios que ya están en marcha y buscan potenciar crecimiento.



Hasta ahora el programa ha dejado más de 850 emprendedores capacitados, más de 30 empresas tecnológicas formadas, 28 eventos realizados, 154 empresas tecnológicas pre incubadas, 11 equipos transparencia y más de 1.400 participantes en distintos eventos.



El coordinador general de la iniciativa, José Luis Moncada, dijo que este año cuentan con la colaboración de la Unah, Cisco y el Cohep.



Sobre lo que se espera en 2020, está la apertura de un coworking en la Universidad de San Pedro Sula (Usap), asimismo contarán con un manual de trabajo que será una pauta completa y actualmente negocian con el BID un fondo de capital de inversión para emprendedores digitales.



Cómo participar



El presidente ejecutivo de Banco Atlántida, Guillermo Bueso, durante la inauguración del evento dijo que es con un gran entusiasmo y optimismo que estamos lanzando esta cuarta edición del Honduras Digital Challenge.



"No es un esfuerzo de Banco Atlántida, es un esfuerzo que Banco Atlántida coordina con prestigiosas instituciones, empresas y organizaciones que hoy están aquí".



Quiero dar la bienvenida al Cohep, igual a la Unah y a Cisco que nos están apoyando en este esfuerzo a los socios que nos han venido acompañando es una gran honra y a todos ustedes los invito a quienes conocen busquen organizarse, participen en este proceso.



Muchos hemos cultivado ideas y sueños durante años y nunca le hemos dado forma es posible que este sea el momento



A la vez recordó que uno de los emprendedores ganadores en años anteriores ya están obteniendo utilidades importantes con sus proyectos e incluso piensan llevar su proyecto a otros países para comercializarlo.



"Hace poco se me acercó uno de nuestros ganadores anteriores y me estaba explicando que ya el año pasado han llegado a facturar millones de lempiras con el servicio que ofrece y no solo eso, andan buscando expandir sus operaciones a El Salvador y ese es el propósito no solo generamos empleo aquí, sino que le facilitamos la vida a nuestros conciudadanos", dijo.



Agregó que "es esa novedad lo que necesitamos presentarle al mundo entero, ciertamente comenzamos con nosotros ya través de este tipo de patrocinio de este apoyo lo estamos logrando".

Me llena de orgullo increíble que uno de nuestros ganadores está experimentando el éxito y esa historia necesitamos multiplicarla. La inversión es esfuerzo, tiempo creatividad, destacó.



Por su lado, el representante del Banco Mundial (BM) en Honduras, Boris Weber, dijo que Honduras puede transformarse en un centro de producción digital, esto es lo que se apunta en el futuro, esto es la ruta de la economía.



Nosotros aprobamos un proyecto de agenda digital que justamente es el desarrollo del emprendedurismo del desarrollo digital y Honduras Digital Challenge lo que ha hecho es anticipar todo esto.



"Por tanto el Honduras Digital Challenge ya es una referencia en el país y se está transformando en referencia internacional para el BM es un orgullo participar de esta calidad de socios".



El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Almeida, al tomar la palabra, dijo que Honduras Digital Challenge acompaña y capacita a emprendedores de manera continua y fortalecer la sostenibilidad de sus proyectos.



Estamos muy honrados de formar parte de este proyecto y les deseamos éxito y apoyamos con más intercambios y técnicos.



Abundó que es bonito saber del éxito de esta iniciativa, hemos trabajado desde el inicio y tener nuevos socios, nos demuestra que se está creciendo con éxito.