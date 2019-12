En riesgo inversión agrícola por disposición en plan de arbitrios

SAN PEDRO SULA.

Los planes de arbitrios y las tasas municipales que estén fuera de la ley serán impugnados antes de fin de año o inicios del otro, advirtieron directivos de las Cámaras de Comercio si para la próxima semana no hay respuestas contundentes de parte de las alcaldías.

“No vamos a seguir pagando tasas que estén fuera de la ley. En eso hemos sido contundentes y lo seguiremos siendo hasta el final de este proceso. No queremos discutir y pelear, queremos ver el desarrollo del país”, aseguró Menoti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara).

172 Municipios.El estudio de Fedecámara abarcó a 172 alcaldías, de las que registró irregularidades en varias de ellas

Desde febrero pasado, empresarios y alcaldes mantienen reuniones periódicas en las que, entre los diferentes temas abordados, buscan aclarar las controversias generadas por las tasas municipales de varias corporaciones, que según gremiales del sector privado son “impuestos disfrazados”.

Pese a que hay apertura al diálogo de parte de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), algunos “alcaldes están cerrados en que deben seguir cobrando las mismas tasas que violentan la ley de municipalidades”, aseguró Maradiaga.

“Buscamos llegar a un término donde se pueda pagar impuestos tal y como lo indica la ley”: Menoti Maradiaga, presidente de Fedecámara

A inicios de semana, una empresa agroexportadora expresó su preocupación a través de una carta enviada a la Municipalidad de El Porvenir, Atlántida, por las disposiciones que tiene el anteproyecto de plan de arbitrios 2020 de este municipio.

De acuerdo con la compañía, el instrumento de gestión municipal contiene disposiciones que “atentan contra el derecho a la propiedad, la libre empresa, y el fomento a la inversión, al establecer obligaciones que impiden la utilización de terrenos que tradicionalmente han sido de vocación agrícola”.

Además Reacción de la junta directiva del Cohep.A finales de noviembre, el Cohep en conferencia de prensa advirtió de alcaldías que están haciendo cobros excesivos en las tasas. Cobros a actividades económicas selectivas.En Santa Cruz de Yojoa, granjas avícolas pagan medio millón de lempiras al renovar o tramitar su licencia de operación.

El impacto, conforme a lo expuesto por la empresa dedicada al cultivo de piña para exportación, sería negativo para el municipio, “al reducir un 25% el área productiva, lo que ocasionaría el desempleo masivo de más de 400 trabajadores directos y de forma indirecta de más de dos mil personas, así como negocios en general, generando una afectación de circulante de más de L3.2 millones mensualmente al municipio”.

De concretarse esta disposición, la alcaldía estará apropiándose de facultades que pertenecen a la administración pública, tales como MiAmbiente, el ICF o la Dirección de Recursos Hídricos.

La agroexportadora llamó a las autoridades de la Corporación Municipal de El Porvenir para que reconsideren y desistan “de imponer cargas tributarias que ahuyentan la inversión”.

Acción

Según empresarios, el litoral atlántico ha resultado duramente afectado por diferentes situaciones, entre ellas, la crisis energética, de agua potable y falta de mantenimiento en la infraestructura carretera.

“Nuestra zona es altamente privilegiada, tenemos mar, montaña y el corredor de la costa”, comentó Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA).

25% Riesgo de reducción.Con disposición que propone alcaldía de El Porvenir peligra un 25% del área productiva del municipio.

El empresario agregó que “el litoral atlántico no solo se puede desarrollar en turismo, también tenemos la ganadería con la mejor leche de todo el país, cultivos de cacao y rambután, parques agroindustriales para procesar la producción y la maquila, que La Ceiba tuvo cinco maquilas y ahora hay dos, o sea que hay infraestructura para reactivarla”.

Aun con las bondades de la zona, municipios claves como Tela y La Ceiba no han registrado inversiones desde 2015.

400 Empleos en riesgo.De aplicarse la medida, están en riesgo 400 empleos directos y otros 2,000 indirectos.

“En La Ceiba, la Municipalidad está colapsada, prácticamente en la quiebra. No puede pagar tren de aseo, a los empleados, y en este momento tiene cortada la energía, no puede pagar el IHSS y un sinnúmero de obligaciones. Al no tener esa confianza y seguridad de parte del gobierno municipal, un inversionista no ve atractiva la ciudad”, comentó Ponce.Sobre el tema, la CCIA considera que la alcaldía debe recuperar la mora en recaudación que supera los 500 millones de lempiras, para nivelar el presupuesto del próximo año.

Discusiones

A mitad de semana, la Amhon presidió la reunión de seguimiento entre alcaldes, Cámaras de Comercio y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en la capital hondureña, en la que buscan identificar acciones para el desarrollo de los municipios.

3.2 Millones de lempiras.Afectación de circulante mensual si aprueban medida que impide utilizar terrenos de vocación agrícola

En un encuentro pasado, Fedecámara presentó un estudio que abarcó a más de 170 alcaldías, en las que identificó que muchas de ellas aplican cobros fuera de la ley a actividades económicas y empresas selectivas cuando estas renuevan o tramitan por primera vez su permiso de operación.

Para hoy está previsto que empresarios del litoral atlántico conversen con alcaldes en aras de aclarar la aplicación de cargos en concepto de permisos y multas en los planes de arbitrios.