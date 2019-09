Discuten impacto ambiental en la zona noroccidental

“Uno de los países más vulnerables”: Nelson García Lobo,CASM Recordemos que Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo. Si bien es cierto, no somos los que más contaminamos, somos de los que más recibimos el impacto y las consecuencias de la destrucción de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente. Por tanto, somos de los que más recibimos todos los efectos de este fenómeno. Hoy día vemos las consecuencias en Tegucigalpa o La Ceiba, por la falta de agua. Eso está proyectado que puede ocurrir en San Pedro Sula, Choloma, Quimistán y Omoa, donde nuestro principal pulmón es la cordillera de El Merendón. Si hoy no mitigamos las consecuencias de toda la destrucción que está ocurriendo en El Merendón, seguramente empezaremos a sufrir las dificultades que tienen estas otras ciudades. Creo que falta mucha voluntad política, obviamente de apostarle a mitigar, tener programas sostenibles y buscar cómo capacitar e integrar a la población que vive en todas estas zonas para hacer un ambiente sostenible y que podamos conservar. Si bien no somos los que más contaminamos en el mundo, obviamente no estamos educados para cuidar nuestro ambiente. Por eso justamente es esencial un programa integral. Nelson García Lobo es director ejecutivo de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).