BCH reporta contracción en actividad económica

“El crecimiento del PIB cerrará cerca del 3%”: Luis Guifarro,Colegio Hondureño de Economistas

Es muy probable que cerremos con una tasa de crecimiento un poco leve a la expectativa con que el Banco Central de Honduras piensa que podemos cerrar. La última revisión del Programa Monetario fue hacia la baja y es probable que el crecimiento del producto interno bruto cierre cerca del 3% este año.

Precisamente porque el tema político todavía es un lastre, no hay clima propicio para los negocios, también el ritmo de inversión que es necesario para generar más empleos en el país, pues obviamente no presenta dinamismo en la economía. Todavía no hay recuperación en los precios de los principales productos de exportación de Honduras como el café y el aceite de palma africana.

Lo único que brinda equilibrio en el sector externo es el flujo de remesas que ya promedia alrededor de los 5,000 millones de dólares anuales.

El índice de actividad económica mensual nos dice que las expectativas de cerrar el PIB pueda ser que ande alrededor del 3%.

El Gobierno puede hacer muy poco para atraer inversión porque no va a venir por una conferencia de prensa del Presidente. En este momento no hay ninguna expectativa de que se vaya a generar inversión, la economía no funciona por conferencias de prensas donde digan que hay inversión y un portafolio de inversión en el país y que ya se ha financiado. La inversión requiere de seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las empresas ya pagan alrededor de un 19% de su costo de producción del pago por la seguridad y eso solo puede ser afrontada por la mediana y gran empresa. La pequeña y la micro no pueden trabajar con esos gastos.